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Leandro Paredes, tras la clasificación de Boca: “Lo importante es estar en semifinales”

El capitán del Xeneize destacó el partido que hizo el equipo ante San Pablo, habló de la “muestra de madurez” en el Morumbí y aseguró que Boca debe pelear por todos los objetivos que tiene por delante.

15/09/2026

Leandro Paredes fue una de las figuras de Boca en el empate 1-1 ante San Pablo que le permitió al Xeneize avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Después del partido, el capitán valoró la actuación del equipo y remarcó la importancia de haber conseguido la clasificación en un escenario complicado.

“Vinimos a clasificar, a hacer un partido como el que hicimos en casa. Es muy importante. En líneas generales hicimos un gran partido. Queríamos ganar, pero lo importante es estar en semifinales”, aseguró Paredes después del encuentro disputado en el Morumbí.

El mediocampista consideró que Boca mostró una “muestra de madurez” para afrontar la serie. “Cuando tuvimos que jugar, jugamos; cuando la tuvimos que tirar o meter, lo hicimos”, explicó el referente Xeneize al analizar la manera en la que el equipo manejó los distintos momentos del partido.

Paredes ya piensa en Vasco da Gama

Con la clasificación asegurada, Boca tendrá como próximo rival a Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe en los cuartos de final. La serie de semifinales comenzará en Argentina y se definirá en Brasil.

Paredes también puso el foco en todo lo que todavía tiene por delante el equipo. El Xeneize continúa en carrera en el Torneo Clausura, donde está en puestos de playoffs, y además jugará ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Seguimos en todos los frentes, tenemos que pelear todo lo que jugamos porque somos Boca y así tiene que ser”, afirmó el capitán, uno de los puntos destacados del equipo en la clasificación conseguida en Brasil.

Boca cerró así una serie exigente ante San Pablo y ahora tiene por delante otro desafío internacional. El objetivo será avanzar ante Vasco da Gama y alcanzar la gran final de la Copa Sudamericana.

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