El gol de la polémica que San Pablo reclamó ante Boca: ¿era offside?

Ryan Francisco había marcado el empate para el conjunto brasileño, pero el VAR detectó un milimétrico fuera de juego y la conquista fue anulada. La decisión generó fuertes protestas en el banco local.

15/09/2026

La vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre San Pablo y Boca tuvo una de las jugadas más discutidas de la noche en el Morumbí. Cuando el conjunto brasileño buscaba la remontada, Ryan Francisco convirtió el empate, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

La acción ocurrió después de que Leandro Lozano pusiera el 1-0 para Boca y ampliara a dos goles la ventaja global en la serie. Obligado a reaccionar, el equipo dirigido por Dorival Júnior se lanzó en ataque y encontró el empate tras una jugada con rebote que terminó en los pies de Ryan Francisco.

Sin embargo, el asistente levantó inmediatamente la bandera y el árbitro uruguayo Gustavo Tejera sancionó el fuera de juego. La primera repetición generó dudas, ya que Victor Sá, quien participó de la jugada previa, parecía estar habilitado.

Los futbolistas de San Pablo incluso se preparaban para reanudar rápidamente el partido, pero la intervención del VAR cambió el panorama. Tras trazar las líneas correspondientes, el sistema determinó que existía un milimétrico fuera de juego y confirmó la anulación del gol.

La decisión provocó fuertes protestas por parte del banco de suplentes de San Pablo, mientras que en Boca hubo alivio. La jugada terminó siendo determinante en un partido de máxima tensión, con el Xeneize intentando sostener su ventaja para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.