“Me voy a morir en cana”: la reacción de Contardi tras confirmarse su condena por violación a Julieta Prandi

El Tribunal de Casación bonaerense redujo de 19 años a 18 años y 6 meses la pena contra el exmarido de la modelo. Contardi se mostró sorprendido y aseguró que esperaba una revisión más amplia del fallo.

Hoy 15:48

“Me voy a morir en cana”. Con esa frase, Claudio Contardi reaccionó al conocer la decisión del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que redujo en seis meses la condena que recibió por haber violado a su exesposa, Julieta Prandi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tribunal, integrado por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa, aunque mantuvo firme la condena, la calificación legal y la detención de Contardi.

De esta manera, la pena pasó de 19 años a 18 años y 6 meses de prisión. La decisión generó sorpresa en el entorno del empresario, que esperaba una revisión más amplia de la sentencia.

“Tenía esperanzas por el recurso que se había planteado”, señalaron desde su entorno. En la misma línea, su abogado, Fernando Sicilia, aseguró que Contardi continúa sosteniendo su inocencia y que tenía expectativas de que los jueces revisaran el fallo original.

La defensa había cuestionado distintos aspectos del proceso. Entre sus principales planteos sostuvo que se había vulnerado el derecho del acusado a ser juzgado por jurados, que no había contado con una defensa eficaz debido a los cambios de abogados antes del debate y que los hechos habían sido descriptos de manera imprecisa.

También cuestionó la valoración de la prueba y afirmó que no se había acreditado el dolo ni el grave daño psíquico, además de considerar excesiva la pena impuesta.

Sin embargo, los magistrados rechazaron la mayoría de los argumentos planteados por la defensa. En relación con el juicio por jurados, consideraron que Contardi había elegido válidamente ser juzgado por un tribunal técnico y que no podía volver sobre esa decisión después de que el juicio se desarrollara bajo esa modalidad.

Los jueces también entendieron que el empresario contó con una defensa adecuada, que conoció los hechos que se le imputaban y que no se había afectado el principio de congruencia.

Sicilia cuestionó nuevamente esa interpretación y sostuvo que algunos de los agravios presentados por su actual defensa fueron considerados extemporáneos porque los abogados anteriores no los habían planteado en el momento procesal correspondiente.

“Ahí reconocen implícitamente una falta de defensa eficaz”, sostuvo el abogado, quien también cuestionó que Contardi no hubiera sido entrevistado específicamente sobre su decisión de renunciar al juicio por jurados.

En cuanto a la prueba analizada durante el proceso, los jueces consideraron que el relato de la víctima fue coherente y estuvo respaldado por testimonios de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de la salud.

Además, el tribunal consideró acreditada la existencia de un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual durante la relación de pareja, que, según los fundamentos del fallo, anulaba la posibilidad de un consentimiento libre.

Los magistrados también tuvieron por probado que los abusos provocaron un grave daño en la salud mental de la víctima, manifestado en síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión y alteraciones del sueño, además de la necesidad de tratamiento psicológico y psiquiátrico.

La reducción de la condena se produjo por una cuestión puntual vinculada con una de las agravantes utilizadas para determinar la pena. Casación consideró que la referencia a la actitud asumida por Contardi después de los hechos y a sus características no había sido fundamentada de manera suficiente.

Por ese motivo, el tribunal hizo lugar parcialmente al recurso y redujo seis meses la pena, pero mantuvo vigentes el resto de las disposiciones de la sentencia.

Así, Claudio Contardi continuará detenido y la condena quedó establecida en 18 años y 6 meses de prisión por los hechos por los que fue condenado en el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.