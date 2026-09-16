Vasco da Gama no jugará en su estadio la vuelta ante Boca y podría ser local en el Maracaná

El conjunto brasileño no podrá recibir al Xeneize en São Januário porque el estadio no alcanza la capacidad mínima exigida por Conmebol para las semifinales de la Copa Sudamericana. El Maracaná y el Nilton Santos aparecen como las alternativas, aunque el estadio de Flamengo podría quedar descartado.

Hoy 16:02

Vasco da Gama deberá cambiar de estadio para recibir a Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño no podrá utilizar São Januário, su casa habitual, porque el escenario no cumple con los requisitos de capacidad establecidos por Conmebol para esta instancia.

El reglamento de la competencia establece una capacidad mínima de 30.000 espectadores para albergar partidos de semifinales. São Januário cuenta con 20.419 localidades, por lo que Vasco tendrá que elegir otra cancha dentro de Río de Janeiro para disputar el encuentro previsto para la semana del 20 de octubre.

Maracaná o Nilton Santos, las alternativas

Los dos estadios que cumplen con las condiciones exigidas son el Maracaná y el Nilton Santos. Sin embargo, la posibilidad de jugar en el mítico escenario carioca dependerá de lo que ocurra con Flamengo en la Copa Libertadores.

Si el conjunto rojinegro avanza a las semifinales, tendrá que disputar el partido de vuelta de esa instancia durante la misma semana y el Maracaná sería utilizado por Flamengo. Esta situación podría obligar a Vasco a buscar otra alternativa.

Por eso, el Nilton Santos aparece como una de las opciones principales. El estadio pertenece a Botafogo, que ya quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los octavos de final ante Cienciano, por lo que no tendría compromisos en el certamen durante esa semana.

Vasco deberá definir su nueva localía ante Boca

Vasco viene de conseguir la clasificación ante Independiente Santa Fe jugando como local en São Januário, pero ahora deberá mudar su localía para afrontar una instancia decisiva.

La serie ante Boca tendrá como escenario de vuelta una cancha todavía por confirmar. La dirigencia del conjunto brasileño deberá resolver si puede utilizar el Maracaná o si finalmente se inclina por el Nilton Santos.

Para Boca, además, será un regreso a Río de Janeiro con un antecedente reciente que forma parte de su historia internacional. El Xeneize disputó allí la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense.

El 4 de noviembre de aquel año, el equipo dirigido por Jorge Almirón perdió 2-1 en el alargue ante el conjunto brasileño y quedó nuevamente a las puertas de conseguir la séptima Copa Libertadores.

Ahora, Vasco da Gama aparece en el camino de Boca hacia una nueva final internacional. La vuelta de las semifinales tendrá una sede carioca diferente a São Januário y resta definir si el escenario será el Maracaná o el Nilton Santos.