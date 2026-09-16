Tres tucumanos fueron liberados tras explosión accidental en Catamarca

Tres hombres de Tucumán fueron liberados tras ser detenidos por una explosión accidental en Catamarca, confirmada como no intencional por las pericias técnicas.

Hoy 15:18

El reciente incidente ocurrido en calle Esquiú al 1100, en San Fernando del Valle de Catamarca, ha suscitado preocupación entre los vecinos debido a la fuerte explosión y el posterior incendio que causó importantes daños materiales. Sin embargo, las pericias técnicas llevaron a determinar que el siniestro fue el resultado de una falla eléctrica y no de un ataque intencional.

Las autoridades locales informaron que el suceso tuvo lugar en un inmueble céntrico, donde una detonación seguida de fuego generó alarma entre los residentes. Inicialmente, las fuerzas de seguridad interceptaron a tres individuos oriundos de Tucumán, identificados como Santillán (48), Rolando (51) y Gramajo (55), quienes fueron detenidos en el departamento Paclín mientras se dirigían a su provincia en una camioneta Ford Ranger.

La Justicia de Catamarca, tras recibir los informes de los bomberos y los peritos criminalísticos, determinó que no había indicios de intencionalidad en el incidente. Las investigaciones iniciales habían abierto una línea de investigación orientada a un posible estrago deliberado, pero las pruebas recopiladas respaldaron la hipótesis de que se trató de un evento accidental.

Según los especialistas, el foco ígneo se originó por un desperfecto eléctrico en las instalaciones del inmueble, y no se encontraron rastros de acelerantes de fuego ni de artefactos explosivos caseros. La explosión fue causada por la acumulación masiva de humo y gases combustibles en un ambiente confinado, lo que provocó una deflagración tras el ingreso repentino de aire.

Al confirmarse la naturaleza accidental del incidente, las autoridades judiciales levantaron todas las medidas restrictivas que pesaban sobre los tres ciudadanos tucumanos, ordenando su inmediata liberación. Este desenlace ha sido un alivio para los involucrados, quienes habían sido sospechosos durante las primeras horas tras el siniestro.

La comunidad de San Fernando del Valle de Catamarca se ha visto afectada por el suceso, y las autoridades locales han instado a la población a mantener la calma y confiar en los resultados de las investigaciones. El evento resalta la importancia de la seguridad eléctrica en inmuebles y la necesidad de realizar inspecciones periódicas para evitar futuros incidentes similares.

Finalmente, la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales ha sido fundamental para esclarecer rápidamente los hechos y asegurar que la justicia prevalezca en situaciones de confusión y alarma pública.