Mística copera: Boca igualó un récord del Real Madrid en el siglo XXI

Tras eliminar a San Pablo y meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize alcanzó las 15 presencias entre los cuatro mejores de torneos continentales desde 2001 y quedó a la par del Real Madrid.

Hoy 15:23

Boca volvió a meterse entre los cuatro mejores de un torneo internacional y, con la clasificación ante San Pablo, alcanzó una marca histórica. El Xeneize llegó a las 15 semifinales continentales en el siglo XXI e igualó al Real Madrid, que también registra 15 apariciones en esta instancia durante el mismo período.

El registro contempla a los clubes de Conmebol y UEFA que alcanzaron las semifinales de sus principales competencias continentales entre 2001 y 2026. En el caso sudamericano, la estadística incluye tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana.

Para Boca, las 15 semifinales se dividen en 11 participaciones en la Libertadores y cuatro en la Sudamericana. La última llegó después de superar a San Pablo y le permitirá enfrentar a Vasco da Gama en la próxima instancia, en una serie prevista para octubre, con día y horario todavía por confirmar.

Boca, a la par del Real Madrid

El conjunto de la Ribera comparte ahora el primer lugar de esta estadística con el Real Madrid. Las 15 semifinales del equipo español corresponden íntegramente a la Champions League: avanzó a la final en siete oportunidades y quedó eliminado en ocho.

Boca, por su parte, ganó nueve de las 14 semifinales que ya disputó en este período. En cinco de esas ocasiones terminó levantando el trofeo: Libertadores 2001, 2003 y 2007, y Sudamericana 2005 y 2026.

En el listado también aparecen otros gigantes del fútbol mundial. Barcelona, River y Bayern Munich suman 12 semifinales; Chelsea registra 11 y San Pablo, 10.

El próximo desafío será ante Vasco da Gama

La clasificación frente a San Pablo le permitió a Boca mantener su presencia en la elite continental y ahora tendrá otro desafío brasileño. En semifinales de la Copa Sudamericana 2026 enfrentará a Vasco da Gama, con la serie prevista para mediados de octubre.

Además, hay un dato particular que atraviesa esta estadística: Rodolfo Arruabarrena forma parte de ella tanto como futbolista como entrenador, debido a sus dos etapas vinculadas con Boca.

Las 15 semifinales de Boca en el siglo XXI