Mística copera: Boca igualó un récord del Real Madrid en el siglo XXI

Tras eliminar a San Pablo y meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize alcanzó las 15 presencias entre los cuatro mejores de torneos continentales desde 2001 y quedó a la par del Real Madrid.
Boca volvió a meterse entre los cuatro mejores de un torneo internacional y, con la clasificación ante San Pablo, alcanzó una marca histórica. El Xeneize llegó a las 15 semifinales continentales en el siglo XXI e igualó al Real Madrid, que también registra 15 apariciones en esta instancia durante el mismo período.
El registro contempla a los clubes de Conmebol y UEFA que alcanzaron las semifinales de sus principales competencias continentales entre 2001 y 2026. En el caso sudamericano, la estadística incluye tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana.
Para Boca, las 15 semifinales se dividen en 11 participaciones en la Libertadores y cuatro en la Sudamericana. La última llegó después de superar a San Pablo y le permitirá enfrentar a Vasco da Gama en la próxima instancia, en una serie prevista para octubre, con día y horario todavía por confirmar.
El conjunto de la Ribera comparte ahora el primer lugar de esta estadística con el Real Madrid. Las 15 semifinales del equipo español corresponden íntegramente a la Champions League: avanzó a la final en siete oportunidades y quedó eliminado en ocho.
Boca, por su parte, ganó nueve de las 14 semifinales que ya disputó en este período. En cinco de esas ocasiones terminó levantando el trofeo: Libertadores 2001, 2003 y 2007, y Sudamericana 2005 y 2026.
En el listado también aparecen otros gigantes del fútbol mundial. Barcelona, River y Bayern Munich suman 12 semifinales; Chelsea registra 11 y San Pablo, 10.
La clasificación frente a San Pablo le permitió a Boca mantener su presencia en la elite continental y ahora tendrá otro desafío brasileño. En semifinales de la Copa Sudamericana 2026 enfrentará a Vasco da Gama, con la serie prevista para mediados de octubre.
Además, hay un dato particular que atraviesa esta estadística: Rodolfo Arruabarrena forma parte de ella tanto como futbolista como entrenador, debido a sus dos etapas vinculadas con Boca.
|Fecha
|Torneo
|Rival
|Resultado
|13/06/2001
|Libertadores 2001
|Palmeiras (Brasil)
|GANADOR
|19/06/2003
|Libertadores 2003
|América de Cali (Colombia)
|GANADOR
|17/06/2004
|Libertadores 2004
|River Plate (Argentina)
|GANADOR
|24/11/2004
|Sudamericana 2004
|Internacional (Brasil)
|GANADOR
|01/12/2005
|Sudamericana 2005
|Universidad Católica (Chile)
|GANADOR
|07/06/2007
|Libertadores 2007
|Cúcuta (Colombia)
|GANADOR
|28/05/2008
|Libertadores 2008
|Fluminense (Brasil)
|PERDEDOR
|14/06/2012
|Libertadores 2012
|Universidad de Chile
|GANADOR
|27/11/2014
|Sudamericana 2014
|River Plate (Argentina)
|PERDEDOR
|14/07/2016
|Libertadores 2016
|Independiente del Valle (Ecuador)
|PERDEDOR
|24/10/2018
|Libertadores 2018
|Palmeiras (Brasil)
|GANADOR
|22/10/2019
|Libertadores 2019
|River Plate (Argentina)
|PERDEDOR
|01/06/2021
|Libertadores 2020
|Santos (Brasil)
|PERDEDOR
|28/09/2023
|Libertadores 2023
|Palmeiras (Brasil)
|GANADOR
|A definir
|Sudamericana 2026
|Vasco da Gama (Brasil)
|POR DISPUTAR