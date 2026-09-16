Policía trató de esquivar a un perro, derrapó y terminó con una fractura

Ocurrió sobre Ruta Provincial 93. Se dirigía a realizar trámites administrativos cuando sufrió el incidente. Intervino Comisaría 50 de Termas de Río Hondo.

Hoy 14:53

Un agente de Policía de la Provincia sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía hacia la Departamental 6, siniestro ocurrido sobre Ruta Provincial 93 a la altura del barrio San Pablo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según manifestó Braian Ezequiel Silva, numerario de la Subcomisaría de Gramilla, conducía una Honda Tornado 250cc cuando se le atravesó de manera imprevista un perro. Al intentar esquivarlo terminó perdiendo el control y cayendo al asfalto.

Te recomendamos: La Policía de Santiago participa en el Segundo Congreso de Ciberseguridad

Una ambulancia trasladó al herido hacia el CIS Termas, donde luego de ser sometido a controles, se determinó que sufrió fractura de platillo tibial de su pierna izquierda.

De lo ocurrido fue informado el fiscal Emanuel Sabater quien dispuso una serie de medidas y que se le informe sobre la evolución del estado de salud del agente lesionado.



