Estudiantes va por el pase a semis de la Copa Libertadores en Brasil ante Corinthians

El Pincha visita este miércoles al Timao desde las 21.30, en el Neo Química Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Hoy 14:36

Estudiantes afrontará este miércoles una noche decisiva en la Copa Libertadores 2026. Desde las 21.30, el Pincha visitará a Corinthians en el Neo Química Arena, por la vuelta de los cuartos de final. La serie está abierta después del 1-1 registrado en el partido de ida disputado en UNO.

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El conjunto platense había comenzado mejor aquel encuentro y se puso en ventaja a los cuatro minutos. Alexis Castro aprovechó un rebote dentro del área chica y marcó el 1-0. Sin embargo, en el comienzo del segundo tiempo Kaio César apareció para establecer el empate para el Timao.

Sobre el final, Estudiantes tuvo algunas situaciones para volver a ponerse arriba, pero no consiguió aprovecharlas. Por eso, la definición quedó abierta y el equipo argentino deberá buscar su boleto a semifinales en territorio brasileño.

En el ámbito local, el Pincha llega con confianza luego de vencer 2-1 a Platense con un gol agónico de Guido Carrillo. De esta manera, cortó una racha de tres partidos sin triunfos en el Torneo Clausura. Actualmente marcha undécimo en la Zona A, con diez puntos, a tres de Unión, que ocupa el último puesto de clasificación a los playoffs.

Cómo llega Corinthians

Corinthians, en cambio, atraviesa un momento complicado en el Brasileirao. El Timao se encuentra en el decimotercer puesto y apenas suma cuatro puntos más que los equipos que ocupan las posiciones de descenso.

Además, el conjunto brasileño ganó solamente uno de sus últimos ocho partidos. Ese triunfo fue justamente ante Rosario Central, por 1-0, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con la serie igualada, Corinthians intentará aprovechar la localía y el respaldo de su público para quedarse con la clasificación. Estudiantes, en tanto, buscará sostener su rendimiento en la competencia continental y meterse entre los cuatro mejores.

La probable formación de Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

La posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians vs. Estudiantes: hora, TV y árbitro