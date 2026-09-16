Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina

La Lepra, vigente campeón, enfrenta al Decano este miércoles desde las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, por los cuartos de final. El ganador se cruzará en semifinales con Estudiantes o Platense.

Hoy 13:26

Independiente Rivadavia afrontará este miércoles un nuevo desafío en la Copa Argentina 2026. Desde las 19, en el estadio Eduardo Gallardón, se medirá con Atlético Tucumán por los cuartos de final, en un partido que pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Lepra llega como vigente campeón y con una campaña sólida en esta edición. En los 32avos de final derrotó 2-0 a Estudiantes de Caseros, luego venció 1-0 a Tigre y en los octavos de final superó 2-0 a Aldosivi. En los tres encuentros mantuvo el arco en cero.

El conjunto mendocino también persigue un objetivo histórico: convertirse en el primer equipo en repetir el título desde el regreso del actual formato de la Copa Argentina. En la edición anterior, Independiente Rivadavia derrotó a Argentinos Juniors en la final por penales y ahora busca volver a quedar a un paso de la definición.

Del otro lado estará Atlético Tucumán, que llega con el envión de haber goleado 4-0 a Independiente en Rosario en los octavos de final. El resultado le permitió al Decano volver a instalarse entre los ocho mejores de la competencia después de nueve años.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni también tiene un antecedente destacado en la Copa Argentina: fue subcampeón en 2017, cuando cayó ante River en la final. Ahora buscará dar otro paso y meterse nuevamente en una semifinal.

La probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernández, Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

La posible formación de Atlético Tucumán

Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán: todos los datos

Hora: 19.00

19.00 TV: TyC Sports

TyC Sports Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Pablo Dóvalo

Estadio: Eduardo Gallardón

El vencedor de este cruce avanzará a las semifinales de la Copa Argentina 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Estudiantes y Platense.