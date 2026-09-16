Gran Hermano 2026 define a su ganadora y la gran final se podrá ver por Canal 7

Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos se enfrentarán este miércoles por el título de la edición Generación Dorada. La gala comenzará a las 22:15 y será transmitida en Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7.

Hoy 13:59

Este miércoles 16 de septiembre llega a su fin Gran Hermano 2026: Generación Dorada, luego de más de 200 días de convivencia, y los santiagueños podrán seguir la gran definición a través de la pantalla de Canal 7.

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La gala final comenzará a las 22:15 y contará nuevamente con la conducción de Santiago del Moro. Durante la emisión se conocerá quién será la nueva ganadora del reality de Telefe, en una definición inédita que tendrá a dos mujeres como protagonistas.

Solange y Yipio, frente a frente por el título

Las finalistas de esta edición son Solange Abraham y Yisela Paola Pintos, conocida como “Yipio”, quienes llegaron a la última instancia después de una temporada que tuvo 205 días de competencia.

Solange, de 37 años, regresó al reality después de su participación en 2011, mientras que Yipio se destacó por su perfil humorístico, su historia personal y el apoyo que consiguió del público durante el repechaje.

El tercer puesto quedó en manos de Charlotte Caniggia, quien cerró el podio de esta edición.

Cómo votar en la final de Gran Hermano

La definición será con voto positivo, por lo que el público deberá elegir a la participante que quiere consagrar como ganadora.

Las formas de votar son:

- SMS: enviando un mensaje al número 9009 con la palabra GH y luego confirmando la elección.

- Código QR: escaneando el código que aparecerá durante la transmisión en vivo.

Cuáles son los premios

La ganadora recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada, un trofeo realizado por el orfebre Pallarols y un reintegro de gastos mediante una billetera virtual.

La participante que quede en el segundo lugar obtendrá 20 millones de pesos y una vivienda, mientras que el tercer puesto recibirá 10 millones de pesos.

Además, la final tendrá un dato histórico: volverá a consagrar a una mujer como ganadora de Gran Hermano Argentina por primera vez desde Marianela Mirra, quien ganó la edición de 2007.