Elecciones en UTA: la Lista Celeste y Blanca cuestionó la situación salarial y defendió la conducción nacional

Walter Gómez y Carlos Jozami hablaron con Radio Panorama de cara a las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor y cuestionaron la situación salarial de los trabajadores del transporte.

Hoy 13:37

De cara a las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstas para el 7 y 8 de octubre, Walter Gómez y Carlos Jozami, referentes de la Lista Celeste y Blanca, dialogaron con Radio Panorama y plantearon sus principales cuestionamientos a la situación actual de los trabajadores del transporte.

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Uno de los ejes de sus declaraciones fue el deterioro salarial. “Planteamos el salario, el sueldo congelado hace dos años”, señalaron, al tiempo que cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la representación gremial durante los últimos años.

En ese sentido, defendieron la interpretación del estatuto de la organización respecto del sistema electoral y remarcaron que las elecciones “no se hacen a la medida y necesidad de uno, sino al estatuto”. Según explicaron, el distrito único contempla a la Capital Federal y a cada una de las seccionales del país, y afirmaron que las listas participantes conocían previamente esa normativa.

La cuestión tiene como antecedente la disputa interna que atraviesa a la UTA santiagueña desde las elecciones de 2022. En aquellos comicios, la lista Azul encabezada por Eduardo Palma se impuso en Santiago del Estero, mientras que a nivel nacional triunfó la lista vinculada a Roberto Fernández. La interpretación del estatuto sostenida por la conducción nacional derivó en la continuidad de la conducción vinculada a Jorge Pacheco, mientras Palma reclamó asumir la conducción local. El conflicto llegó a la Justicia y durante los años siguientes ambos sectores desarrollaron actividades gremiales en paralelo.

Gómez y Jozami también cuestionaron el desempeño de la conducción que encabezan Palma y Ángel Villalba. “Hasta 2024 hemos sostenido las escalas salariales y posteriormente dejamos de tomar participación y ponen a la lista Azul; se ha venido mancillando el salario del trabajador”, sostuvieron.

“Tenemos un salario partido a la mitad”, afirmaron, y recordaron que durante la presidencia de Mauricio Macri se produjo una reducción de subsidios nacionales al transporte. Según plantearon, pese a aquel escenario, la conducción que representan evitó negociar salarios a la baja.

Otro de los puntos abordados fue la obra social, cuya situación también ha sido uno de los ejes de las críticas entre los distintos sectores de la UTA santiagueña. Gómez y Jozami cuestionaron que Palma y Villalba responsabilicen exclusivamente a la conducción nacional y señalaron que el problema debe analizarse dentro de la crisis general que atraviesan las obras sociales sindicales y las empresas de transporte.

“Las obras sociales sindicales no funcionan correctamente en general, y tienen una responsabilidad del Estado Nacional”, expresaron. También plantearon que la discusión debe abarcar cuestiones como la ART, los seguros de los vehículos y las condiciones generales del sistema de transporte, además de los salarios.

Finalmente, defendieron a Roberto Fernández y rechazaron las acusaciones de abandono hacia los trabajadores del interior. “Roberto Fernández ha hecho lo que ha tenido que hacer, es mentira que ha dejado abandonados a los trabajadores del interior”, sostuvieron.

De cara a los comicios, Gómez y Jozami plantearon que los trabajadores deberán definir el rumbo de la organización. “La gente está sufriendo y necesita un cambio, que esto tome otro rumbo porque no se puede seguir más así”, expresaron.