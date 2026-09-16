La campaña solidaria que vuelve a convocar al país: "Compartir con alegría, esperanza de muchos"

Durante todo el mes de setiembre 2026 se desarrollará una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, una de las Campañas solidarias de mayor alcance y trayectoria del país.

Hoy 13:28

Organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, de la Conferencia Episcopal Argentina, este año la iniciativa lleva el lema "Compartir con alegría, esperanza de muchos" y se realizará en parroquias, capillas y comunidades de toda la Argentina.

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Con más de medio siglo de historia, Más por Menos funciona como un puente entre quienes más tienen y quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Los fondos que se reúnen se destinan a la promoción humana, social y pastoral en las zonas más postergadas del país, especialmente en las comunidades del interior.

Lo recaudado sostiene proyectos concretos a lo largo de todo el territorio: comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños y residencias para adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de artes y oficios. Son obras que dependen, en buena medida, de lo que esta colecta logra reunir cada año.

Como cada edición, la colecta no se limita al fin de semana central. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo durante todo el año a través de distintas vías: transferencia o depósito bancario, código QR, tarjetas de crédito o débito, y en todas las sucursales de la red Pago Fácil del país.

Para conocer más sobre la iniciativa y los proyectos que apoya, se puede ingresar a colectamaspormenos.com.

La colecta también pone a disposición su rinde cuentas, con el destino detallado de los fondos, en colectamaspormenos.com/destino-de-los-fondos.html.

Lo que das multiplica solidaridad.