El riesgo país volvió a subir y se acerca a los 510 puntos mientras caen las acciones argentinas en Wall Street

El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó los 508 puntos básicos, en medio de la suba de los rendimientos de los bonos estadounidenses y una jornada negativa para varios papeles argentinos que cotizan en Nueva York.

Hoy 12:46

El riesgo país argentino volvió a ubicarse en niveles cercanos a los 510 puntos básicos este miércoles, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas, en una jornada marcada por la expectativa sobre las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

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El índice elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, se ubicó en 508 puntos, dos unidades por encima del cierre anterior.

La suba del indicador estuvo acompañada por movimientos mixtos en los bonos soberanos argentinos en dólares. Entre los títulos bajo legislación extranjera, el AL29D retrocedía 0,2% y el AL41D bajaba 0,4%, mientras que el AE38D avanzaba 0,3% y el GD46D registraba una mejora de 0,6%.

En tanto, las acciones argentinas en Wall Street también mostraban un comportamiento dispar. Los papeles de Transportadora Gas del Sur caían 3,3%, Globant retrocedía 3,1% y Pampa Energía perdía 2,5%.

Del otro lado, algunas compañías lograban avances, como Tenaris, Banco Macro y Edenor, con subas de hasta 0,6%.

La expectativa por la Reserva Federal y su impacto en los mercados

El movimiento de los mercados estuvo condicionado por la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Antes de conocerse una posible suba de la tasa por parte de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro estadounidense comenzaron a operar con mayores rendimientos.

Los títulos norteamericanos a 10 años superaron el 5% de rendimiento, un nivel que no alcanzaban desde 2023. Este escenario suele impactar en los mercados emergentes, ya que puede generar una salida de inversiones hacia activos considerados de menor riesgo.

En ese contexto, una mayor rentabilidad de los bonos estadounidenses puede traducirse en una ampliación del riesgo país y en una presión sobre los bonos de países emergentes, entre ellos Argentina.

“Si las tasas estadounidenses se estabilizan tras la decisión y el riesgo país deja de ampliarse, los bonos podrían recuperar parte del terreno perdido aun con una Fed más restrictiva”, explicó Gustavo Araujo, jefe de Research de Criteria.

Por otra parte, en el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía estable y cotizaba a $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.