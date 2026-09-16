Olímpico renovó su vóley con un proyecto que apunta a ordenar la gestión y recuperar protagonismo

El vóley del Club Ciclista Olímpico comenzó un nuevo ciclo institucional con una dirigencia renovada y un proyecto que busca modernizar la estructura, ordenar el funcionamiento interno y recuperar el protagonismo deportivo que históricamente tuvo la disciplina.

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La nueva etapa está encabezada por Gastón Ruiz, quien además integra la Comisión Directiva del club que asumió recientemente bajo la conducción del Dr. Óscar Ledesma Abdala. La propuesta de trabajo para el período 2026-2028 tiene como ejes principales el orden administrativo, la transparencia, la capacitación, la innovación y el sentido de pertenencia.

“No pretendemos simplemente administrar el vóley durante dos años, sino dejar una organización que pueda continuar funcionando más allá de quienes circunstancialmente ocupemos los cargos”, explicó Ruiz al plantear los objetivos de la nueva conducción.

En esa línea, el dirigente sostuvo que la intención es finalizar el mandato con un vóley “más ordenado, unido, visible y preparado para seguir creciendo”, con la meta de volver a posicionar a Olímpico como protagonista en el ámbito regional y nacional.

Una gestión con mayor organización y transparencia

Uno de los principales puntos del proyecto será la reorganización administrativa de la disciplina. Desde la Subcomisión remarcaron que buscan establecer mecanismos claros para el manejo de recursos y mejorar la comunicación con las familias.

“Queremos que los ingresos, egresos, inversiones y proyectos queden debidamente registrados, y que las familias sepan qué hacemos, por qué lo hacemos y hacia dónde se destinan esos recursos”, señaló Ruiz.

Además, la nueva conducción prevé sumar herramientas digitales para ordenar información, simplificar procesos y contar con mejores datos para la toma de decisiones.

Dentro de ese esquema también está contemplada la creación de un Código de Convivencia y Funcionamiento que establezca pautas para jugadores, profesores, dirigentes y familias.

Formación, competencia y sentido de pertenencia

En el aspecto deportivo, el proyecto apunta a fortalecer tanto las categorías formativas como los planteles superiores.

“Buscamos generar las condiciones para competir cada vez más alto. Queremos que nuestros jugadores encuentren una verdadera posibilidad de proyectarse y que los equipos mayores vuelvan a plantearse objetivos regionales y nacionales, tanto en la rama femenina como masculina”, expresó Ruiz.

Para alcanzar ese objetivo, la capacitación de los cuerpos técnicos tendrá un rol central, con la incorporación de nuevas metodologías, preparación física y herramientas tecnológicas que permitan mejorar el trabajo diario.

Otro de los objetivos será recuperar el vínculo con las familias mediante la conformación de una Comisión de Padres, integrada por representantes de las distintas categorías.

“No queremos que las familias sean solamente espectadoras. Necesitamos construir una verdadera comunidad alrededor del vóley”, afirmó Ruiz.

Recuperar la identidad del vóley de Olímpico

La nueva Subcomisión también hizo hincapié en reforzar la identidad institucional y el sentido de pertenencia.

“Quien llegue a jugar al vóley tiene que comprender que no se incorpora solamente a un equipo, sino que pasa a formar parte del Club Ciclista Olímpico”, remarcó el dirigente.

En ese sentido, destacó la importancia de transmitir la historia del club a las nuevas generaciones y recuperar el orgullo por representar la camiseta del Negro.

La comunicación será otro de los pilares de la gestión. El objetivo será visibilizar el trabajo de jugadores, entrenadores, categorías y proyectos, además de fortalecer la presencia en redes sociales para acercar a más chicos y familias a la disciplina.

“Tenemos que volver a mostrar todo lo que hacemos. Queremos contar el proceso y visibilizar a todas las personas que trabajan diariamente”, explicó Ruiz.

Con una propuesta que busca trascender los nombres propios, el nuevo ciclo del vóley de Olímpico se resume en una premisa: “Ordenar para crecer. Crecer para competir. Competir para volver a ser protagonistas”.