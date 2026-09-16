A lo Hulk: increíble, rompió las esposas, golpeó a dos policías e intentó huir de un tribunal

El violento sujeto debía recibir sentencia por varias causas en su contra. Tras la agresión a los uniformados intentó huir pero fue reducido con una Taser.

Hoy 12:05

Un violento episodio se registró durante una audiencia de sentencia en un tribunal del condado de Columbiana, Estados Unidos, cuando un hombre que acababa de conocer su condena presuntamente atacó a dos agentes de la Oficina del Sheriff.

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El hecho ocurrió el lunes por la tarde, en inmediaciones de la sala del juez Scott Washam. Según informó el equipo del canal 21 News que se encontraba en el lugar, el acusado era Timothy Reaggle, quien había sido citado para una audiencia prevista para las 13 y debía recibir sentencia por cargos de agresión con agravantes, amenazas con agravantes, agresión y desobediencia a la señal u orden de un agente policial.

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Tras conocer la sentencia, Reaggle era escoltado fuera de la sala cuando, de acuerdo con las primeras informaciones, atacó a dos agentes tras romper las esposas y liberar sus manos. Uno de ellos cayó al suelo durante el forcejeo y presentaba una lesión en la zona de la cabeza o el rostro, con sangrado visible.

El hombre intentó escapar del lugar luego de la agresión, pero fue reducido mediante el uso de una pistola Taser y posteriormente quedó bajo custodia.

Los dos agentes fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es el estado de salud de los policías.

Las autoridades aún no precisaron qué nuevos cargos podrían presentarse contra Reaggle por el ataque ocurrido dentro del edificio judicial.