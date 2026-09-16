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Realizarán tareas de mantenimiento en el Puente Carretero mañana jueves y el viernes

Las mismas consisten en la limpieza de cunetas y calzada, a fin de mejorar su transitabilidad y preservar la seguridad de la vía.

Hoy 11:13

Vialidad Nacional informa que se restringirá el paso vehicular a partir de las 08:00 hs y hasta las 12:00 hs de los días jueves 17 y viernes 18 debido a tareas de mantenimiento en el Puente Carretero, vía que comunica la ciudad de Santiago del Estero con la ciudad de La Banda.

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Las mismas consisten en la limpieza de cunetas y calzada, a fin de mejorar su transitabilidad y preservar la seguridad de la vía. Por ese motivo, permanecerá inhabilitado de manera total al tránsito vehicular mientras duren los trabajos.

Los automovilistas deberán trasladarse durante ese lapso de tiempo por el Puente Nuevo.

Las tareas operativas estarán a cargo del personal del 16° Distrito de Vialidad Nacional y contará con la colaboración de la Policía de la Provincia en el ordenamiento vehicular a fin de evitar todo tipo de incidente vial.

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