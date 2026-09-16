Santilli se reunirá con siete gobernadores para negociar el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO

El jefe de Gabinete recibirá a mandatarios provinciales aliados y dialoguistas en una ronda de encuentros que comenzará este miércoles. El Gobierno busca avanzar con los proyectos clave en el Congreso.

Hoy 11:40

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, iniciará una ronda de reuniones con siete gobernadores con el objetivo de avanzar en las negociaciones por dos proyectos centrales para el Gobierno nacional: el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los encuentros se desarrollarán entre este miércoles y jueves en Casa Rosada, en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos legislativos para impulsar su agenda parlamentaria.

Este miércoles por la tarde, Santilli recibirá a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, el jueves por la mañana mantendrá un encuentro con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, reunión en la que también participará el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ese mismo día, pasado el mediodía, será el turno de Leandro Zdero (Chaco) y posteriormente de Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El Presupuesto 2027, otro eje de la negociación

Las conversaciones también estarán enfocadas en el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados y que comenzará a debatirse en octubre.

La iniciativa contempla una proyección de crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% anual y un tipo de cambio de $1.847 para diciembre de 2027.

Desde el oficialismo buscan avanzar con el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la defensa del proyecto estará a cargo de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Furiase.

La negociación por la reforma electoral

Además del Presupuesto, el Gobierno intenta destrabar la discusión por la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y permanece frenada en el Senado.

La Casa Rosada necesita construir acuerdos con distintos bloques y gobernadores para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso.

En las reuniones también estarán sobre la mesa temas vinculados a las provincias, como obras públicas, deudas previsionales, subsidios energéticos y partidas presupuestarias.

El oficialismo busca acuerdos legislativos

Luego de establecer su hoja de ruta parlamentaria, el Gobierno comenzó una etapa de negociaciones con sus aliados y sectores dialoguistas para intentar aprobar las iniciativas consideradas prioritarias.

Los gobernadores que participarán de los encuentros son, en su mayoría, mandatarios con los que la administración nacional mantiene acuerdos parciales, aunque también existen diferencias vinculadas a cuestiones electorales y presupuestarias.

Con estas reuniones, el Ejecutivo busca consolidar apoyos antes de un período de fuerte actividad legislativa, marcado por el debate del Presupuesto y las reformas que impulsa para el próximo año.