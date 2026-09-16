Atraparon a “El Jubilao” por daños en un comercio tras un intento de robo

Termas. Las cámaras de seguridad registraron el ataque y permitió identificar al autor. Personal de la Unidad Táctica Motorizada localizó y aprehendió al conocido delincuente.

Hoy 12:35

Un intento de robo ocurrido durante la madrugada de este miércoles terminó con la aprehensión de Santiago Gerardo Sosa, alias “El Jubilao”, de 19 años, luego de un procedimiento realizado por personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), División Prevención Departamental 6 Termas.

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El episodio se registró alrededor de las 4:30, cuando el joven habría intentado ingresar a un drugstore ubicado en la intersección de San Martín y Bolívar.

El intento quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes permitieron observar al sospechoso con una campera negra con capucha, jeans grises y zapatillas grises.

Aunque no logró sustraer ningún elemento, provocó daños en la ventanilla destinada a la atención al público, cuya traba quedó rota y el cristal dañado.

Las cámaras activaron la búsqueda

A partir de las imágenes y las características aportadas, los efectivos de UTM iniciaron la búsqueda del sospechoso por distintos sectores de la ciudad.

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Durante un recorrido preventivo lograron localizarlo en la zona de Avellaneda y Absalón Rojas. Al advertir la presencia policial, Sosa habría intentado escapar, pero fue interceptado a pocos metros.

El joven fue identificado como Santiago Gerardo Sosa, alias “El Jubilao”, de 19 años, domiciliado en barrio Cooperativa Villa Balnearia, Sector C, de esta ciudad. Según consta en el informe policial, registra un frondoso prontuario delictivo.

A disposición de la justicia

La damnificada radicó la correspondiente denuncia penal y se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la aprehensión de Sosa, además de la intervención de Criminalística y el relevamiento de las cámaras de seguridad.

El procedimiento permitió frustrar el presunto robo, aunque el comercio terminó con daños materiales.

Esta vez, las cámaras fueron determinantes: “El Jubilao” habría quedado registrado cuando intentaba ingresar al local y, horas después, UTM logró ubicarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.