Presentaron un manual para monitorear los planes de manejo de bosques con ganadería integrada en Santiago del Estero

La herramienta fue presentada durante la Expo Bra y busca unificar criterios para evaluar los planes MBGI, fortalecer la conservación del monte santiagueño y acompañar el desarrollo de una ganadería sustentable.

Hoy 13:25

En el marco de la Expo Bra, este miércoles se presentó oficialmente el Manual de Indicadores para el Monitoreo de Planes MBGI (Manejo de Bosques con Ganadería Integrada), una herramienta técnica destinada a mejorar el seguimiento de las intervenciones productivas y ambientales en el territorio provincial.

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La actividad se realizó en el Vivero San Carlos y contó con la participación del ministro de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Néstor Machado, la directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli, y representantes del Comité Provincial MBGI.

El nuevo manual permitirá estandarizar las evaluaciones a campo, establecer criterios comunes de monitoreo y garantizar una correcta ejecución de los planes MBGI implementados en Santiago del Estero.

La iniciativa surgió con el objetivo de unificar criterios, definir indicadores, establecer líneas de base y determinar la periodicidad de los controles, para contar con parámetros claros que permitan medir el cumplimiento de cada plan.

Una herramienta para compatibilizar producción y conservación

Durante la presentación, el ministro Néstor Machado destacó la importancia del trabajo realizado por el equipo técnico y remarcó la necesidad de avanzar hacia un modelo que combine producción y cuidado ambiental.

“Este manual plasma el trabajo que ha venido realizando un equipo técnico y que para nuestra provincia es muy importante, producir conservando y conservar produciendo es algo que queremos y que vemos que tiene un potencial muy grande, sobre todo en nuestro territorio, porque la ganadería se está expandiendo”, expresó.

Además, señaló que las técnicas de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada representan una oportunidad para el desarrollo productivo y destacó el interés que genera el modelo en otras provincias.

“Es un trabajo que también despierta el interés de otras provincias para tomar un modelo similar”, indicó.

Santiago del Estero, una provincia pionera en MBGI

Por su parte, la directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli, recordó que Santiago del Estero fue una de las provincias pioneras en la implementación de este sistema, a partir del primer convenio firmado en 2015.

Según explicó, en 2018 se realizó la primera convocatoria provincial, con siete planes aprobados. De ellos, dos se encuentran prácticamente finalizados, mientras que los restantes presentan entre un 60% y un 70% de ejecución.

Asimismo, destacó el rol del Comité Provincial MBGI, creado en 2023 e integrado por universidades, organismos públicos, colegios profesionales e INTA, que impulsó la elaboración del manual con indicadores adaptados a las características particulares del monte santiagueño.

Con esta nueva herramienta, la provincia busca fortalecer un esquema que permita avanzar en la producción ganadera integrada con la conservación de los recursos naturales.