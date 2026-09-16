Joven condenado a diez años de prisión por abuso sexual en Jujuy

Un joven fue condenado a diez años de prisión por abuso sexual a una persona menor de edad en Jujuy, tras un juicio abreviado en el que reconoció el delito.

Hoy 14:21

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy ha logrado una condena de diez años de prisión para un joven de 20 años por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, donde el acusado reconoció el delito, lo que facilitó el proceso judicial.

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La investigación, que se inició este año, estuvo a cargo del agente fiscal Andrés La Villa, quien representó al Ministerio Público de la Acusación durante la audiencia de juicio. Este enfoque integral en la investigación y la presentación de pruebas fue crucial para alcanzar una condena en un tiempo relativamente corto, aproximadamente tres meses después de la denuncia.

La resolución del caso se produjo gracias a un acuerdo alcanzado entre las partes, con el consentimiento de los padres de la víctima y la participación de la Defensoría de Menores. Este aspecto destaca la importancia de la colaboración entre las instituciones en casos de delitos sexuales, especialmente cuando involucran a menores de edad.

La audiencia se llevó a cabo ante un Tribunal Unipersonal, presidido por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas. La condena impuesta es una respuesta contundente frente a un delito que atenta contra la integridad sexual de los menores, evidenciando el compromiso del sistema judicial en la protección de las víctimas.

El joven condenado deberá cumplir su pena conforme al régimen legal aplicable a delitos de esta naturaleza, lo que incluye medidas especiales durante la ejecución de la sentencia. Esto resalta la seriedad con la que el sistema judicial aborda los delitos sexuales, garantizando que los infractores enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Además, se ordenó la obtención del perfil genético del condenado, el cual será incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos relacionados con delitos contra la integridad sexual. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades para prevenir futuros delitos y proteger a la población vulnerable.

Este caso no solo subraya la importancia de la justicia en la lucha contra el abuso sexual, sino que también pone de relieve la necesidad de un enfoque colaborativo entre diferentes organismos para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en la sociedad.