El Inter Miami de Messi y el Cruz Azul dirimen la Campeones Cup

Las Garzas recibe al elenco mexicano este miércoles desde las 21, en el Nu Stadium. El encuentro será a partido único y el vencedor se quedará con el título.

Hoy 14:48

Inter Miami afrontará este miércoles una nueva definición internacional. Desde las 21, las Garzas recibirán a Cruz Azul en el Nu Stadium de Miami, por la Campeones Cup 2026. El encuentro será a partido único y el vencedor se quedará con el título.

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El equipo estadounidense llega después de una serie de resultados irregulares en la MLS. En su última presentación igualó 2-2 ante Nashville, mientras que anteriormente había empatado 1-1 con Chicago Fire y 2-2 frente a Atlanta United. Así, acumula tres partidos sin ganar y apenas logró dos triunfos en sus últimas ocho presentaciones del campeonato.

A pesar de ese presente, Inter Miami continúa segundo en la Conferencia Este, con 45 puntos, y tiene en Lionel Messi a su principal referencia ofensiva. El argentino marcó ante Nashville y llegó a los 99 goles con la camiseta de Inter Miami, por lo que buscará alcanzar una nueva marca en una noche especial para el club.

Inter Miami afronta la final con cambio de entrenador

El partido también estará marcado por la situación del banco de suplentes. Inter Miami anunció la llegada de Cristian "Kily" González, aunque Guillermo Hoyos continúa como entrenador interino mientras se completan los permisos de trabajo del técnico argentino.

De esta manera, las Garzas afrontarán una final internacional en plena transición. Además, será una jornada especial para el Nu Stadium, ya que el nuevo escenario del club albergará por primera vez una definición por un título.

Cómo llega Cruz Azul

Cruz Azul llega a Miami con una actualidad positiva. La Máquina viene de derrotar 4-3 a América en el clásico del fútbol mexicano y anteriormente había superado 1-0 a Santos Laguna y 3-1 a Necaxa. Esos resultados le permitieron encadenar tres victorias consecutivas después de un inicio irregular en el Apertura.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui ya conquistó dos títulos durante 2026. Primero se consagró campeón del Clausura de la Liga MX tras vencer a Pumas en la final y luego obtuvo el Campeón de Campeones, al derrotar 3-1 a Toluca.

Además, Cruz Azul tuvo un destacado registro durante la temporada 2025-26 de la Liga MX, con 30 triunfos en 34 partidos. Después de conquistar el Clausura y el Campeón de Campeones, ahora buscará sumar otro trofeo y volver a quedarse con la Campeones Cup, competencia que disputó por última vez en 2020.

La probable formación de Inter Miami

Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

La posible formación de Cruz Azul

Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez; Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

Inter Miami vs. Cruz Azul: hora, TV y estadio