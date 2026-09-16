River trabaja en la renovación del contrato de Santiago Beltrán

El Millonario negocia con la representación de su arquero titular para extender el vínculo que vence en diciembre de 2027. Además, busca renovar el contrato de Ezequiel Centurión, quien podría quedar libre a fin de año.

Hoy 15:00

Una de las grandes noticias que tuvo River en este 2026 fue la aparición de Santiago Beltrán. El arquero, de apenas 21 años, aprovechó la lesión de Franco Armani, se quedó con el puesto y rápidamente se convirtió en una de las piezas importantes del plantel.

Por ese motivo, la dirigencia de River ya trabaja en la renovación de su contrato. El vínculo actual de Beltrán con el Millonario finaliza en diciembre de 2027, pero en Núñez buscan mejorar sus condiciones y extenderlo antes de que termine este año.

La situación del arquero también está relacionada con su crecimiento deportivo. Sus actuaciones en River y su presencia en la Selección Argentina lo pusieron en la vidriera internacional y, de acuerdo con el escenario que manejan en el club, no tardarán en aparecer propuestas desde Europa.

River quiere asegurarse una futura venta de Beltrán

En River saben que será difícil garantizar la continuidad de Santiago Beltrán hasta el final de su próximo contrato. La expectativa es que el arquero pueda convertirse en protagonista de una futura transferencia, por lo que la intención es evitar que llegue a los últimos meses de su vínculo con libertad para negociar su salida.

Por eso, la propuesta apunta a mejorar considerablemente su salario y extender el contrato, con el objetivo de que una eventual salida del arquero se produzca mediante una transferencia que deje un ingreso para el club.

También buscan renovar a Ezequiel Centurión

En paralelo, River mantiene negociaciones con los mismos representantes para intentar resolver la situación de Ezequiel Centurión. El arquero regresó al club después de su préstamo en Independiente Rivadavia, pero no tuvo oportunidades de jugar ante la consolidación de Beltrán.

Centurión había elegido salir cedido para buscar continuidad y ahora deberá definir su futuro. Su contrato vence en diciembre de 2026, por lo que el club pretende llegar a un acuerdo para extender el vínculo, aunque resta conocer la decisión del futbolista.

River ya piensa en otro arquero

La aparición de Beltrán también modificó la planificación del Millonario para los próximos mercados. Más allá de intentar renovarle, River ya comenzó a analizar la búsqueda de otro arquero para 2027.

La dirigencia entiende que el crecimiento del joven guardameta puede derivar en una transferencia en el corto o mediano plazo. Por eso, en el Monumental ya contemplan la posibilidad de incorporar un arquero de jerarquía para comienzos o mediados del próximo año.