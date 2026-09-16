River tendría siete convocados a la Selección Argentina antes del duelo ante Sarmiento

El Millonario espera contar con varios futbolistas en la próxima convocatoria de Lionel Scaloni. Algunos serían citados para los tres amistosos y otros solamente para la despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre ante Benín. Por ese motivo, el partido frente a Sarmiento fue reprogramado para el 7 de octubre.

Hoy 15:43

River ya empieza a mirar de reojo la próxima convocatoria de la Selección Argentina y en Núñez estiman que podría aportar hasta siete futbolistas durante la fecha FIFA de octubre. La situación llevó a la AFA a postergar el partido ante Sarmiento, correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura, que finalmente se jugará el miércoles 7 de octubre en Junín.

El encuentro quedó programado apenas un día después del amistoso ante Benín, que tendrá como escenario el Monumental y contará con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. En River consideran que varios de sus jugadores podrían formar parte de esa jornada especial.

La lista anunciada hasta el momento solamente contempla a los futbolistas que juegan en Europa, mientras que la convocatoria del ámbito local se conocerá más cerca de la fecha. Según lo anunciado por Claudio Tapia, la intención es que para el tercer amistoso estén presentes todos los campeones del mundo de Qatar 2022.

Los jugadores de River que esperan una convocatoria

Entre los campeones del mundo aparecen Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Ángel Correa y Thiago Almada. Este último todavía debe cumplir una fecha de suspensión por los incidentes posteriores a la final ante España.

De esos cinco futbolistas, Montiel sería el único que participaría de los tres amistosos, mientras que Almada se incorporaría para los dos últimos una vez cumplida la sanción.

A ellos se sumarían dos futbolistas de River: Santiago Beltrán y Tobías Andrada. El arquero volvería a ser citado después de haber debutado en la previa del Mundial y formar parte del plantel hasta después del estreno ante Argelia. Para el mediocampista, en tanto, significaría su primera convocatoria a la Selección Argentina mayor.

La despedida de Messi y los tres amistosos

El partido frente a Benín tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina. Al tratarse de un amistoso Clase A bajo las reglas FIFA, algunos futbolistas podrían no sumar minutos.

Además, estos encuentros tendrán importancia para futbolistas que deben cumplir sanciones. Leandro Paredes recibió una suspensión de diez partidos, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete.

Antes de ese compromiso, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental.

River tendrá más tiempo para recuperar a sus jugadores

La reprogramación ante Sarmiento le permitirá a River disponer de más tiempo para recuperar a sus futbolistas después de la fecha FIFA. El Millonario será el único equipo del fútbol argentino con ese margen, ya que el resto de la 11ª fecha del Clausura finalizará el lunes 5 de octubre.

En Boca, por ejemplo, no existe la misma preocupación porque Leandro Paredes está suspendido y Tomás Aranda, otro de los nombres que aparece como posible convocado, se encuentra lesionado.

Además de las citaciones de la Selección Argentina, habrá que esperar si otros clubes del fútbol argentino pierden jugadores por convocatorias de sus respectivos países. En River, por ahora, consideran que no cuentan con futbolistas de otras selecciones, luego de las salidas de Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Matías Viña, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda durante el último mercado de pases.