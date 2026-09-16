Julieta Prandi celebró la confirmación de la condena a Claudio Contardi: “Estoy feliz doble”

La actriz y conductora habló tras la decisión del Tribunal de Casación bonaerense, que confirmó la condena contra su exmarido por abusos sexuales reiterados y agravados. La pena fue reducida de 19 años a 18 años y 6 meses de prisión.

Hoy 15:49

Julieta Prandi recibió este miércoles la noticia que esperaba desde hacía tiempo: el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena contra su exmarido, Claudio Contardi, por abusos sexuales reiterados y agravados.

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Si bien el tribunal resolvió reducir la pena de 19 años a 18 años y 6 meses de prisión, mantuvo firme la condena y la detención del empresario, además de rechazar la mayoría de los planteos presentados por su defensa.

La resolución se conoció en un momento especialmente significativo para Prandi, ya que este martes se casó por civil con Emanuel Ortega, con quien mantiene una relación desde hace seis años.

En diálogo con Intrusos, por América, la conductora expresó la emoción que le produjo la confirmación judicial y aseguró que quería disfrutar plenamente de este momento de su vida.

“Estoy feliz doble porque se confirmó la sentencia. Así que chicos, para mí, es un día de felicidad absoluta y quiero disfrutar de este momento”, manifestó Prandi durante la entrevista.

La causa contra Contardi se inició a partir de la denuncia presentada por Prandi por hechos ocurridos durante la relación de pareja. El empresario había sido condenado en agosto de 2025 y posteriormente su defensa recurrió la sentencia ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño rechazaron la mayoría de los cuestionamientos planteados por la defensa y consideraron que el proceso judicial había respetado las garantías correspondientes.

El tribunal también valoró como prueba el relato de la víctima, al que consideró coherente y respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de la salud.

Además, los magistrados consideraron acreditado un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual durante la relación y tuvieron por probado el grave daño provocado en la salud mental de la víctima.

La única modificación sustancial sobre la condena estuvo vinculada con una de las agravantes utilizadas para establecer la pena. Casación entendió que la referencia a la actitud asumida por Contardi después de los hechos y sus características no había sido fundamentada de manera suficiente.

Por ese motivo, resolvió reducir seis meses la pena, pero mantuvo vigente el resto de la sentencia.

Tras conocer la resolución, Prandi decidió compartir públicamente su alegría y poner el foco también en el nuevo momento personal que atraviesa luego de su casamiento con Emanuel Ortega, celebrado apenas un día antes de la confirmación judicial de la condena a su exmarido.