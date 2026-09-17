Sienna Miller sorprendió en la premiere de "War" junto a su hija de 14 años

Sienna Miller asistió en Londres al estreno mundial de la nueva serie dramática que protagoniza junto a Dominic West. La actriz tuvo además una poco habitual aparición pública junto a su hija Marlowe.

Hoy 08:02

Sienna Miller fue una de las protagonistas de la premiere mundial de War, la nueva serie dramática de HBO y Sky, realizada el miércoles en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres. La actriz de 44 años llegó acompañada por su hija Marlowe, de 14 años, en una de sus pocas apariciones públicas juntas sobre una alfombra roja.

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En la serie, Miller interpreta a Carla Duval, una reconocida actriz internacional que atraviesa un divorcio de alto perfil con Morgan Henderson, un poderoso empresario tecnológico interpretado por Dominic West. Lo que comienza como una separación que ambos esperan resolver de manera amistosa se transforma en una batalla judicial entre dos prestigiosos estudios de abogados londinenses.

Sienna Miller y su hija Marlowe

Creada por George Kay, responsable de series como Lupin y Hijack, War explora las consecuencias personales y profesionales de un divorcio millonario, mientras los abogados de ambas partes convierten el conflicto matrimonial en una disputa cada vez más feroz. La producción cuenta también con Phoebe Fox, James McArdle, Archie Renaux, Nina Sosanya y Pip Torrens, entre otros.

La serie tendrá su estreno en octubre de 2026, con lanzamiento previsto para el 1 de octubre en HBO Max y el 2 de octubre en Sky en Reino Unido. La producción ya tiene además una segunda temporada en desarrollo, mientras Miller atraviesa un año particularmente activo en cine y televisión.