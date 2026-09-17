Inundaciones y desastre en España: un hombre murió tras ser arrastrado por un arroyo

El episodio ocurrió en Olivella. El fuerte temporal anegó calles y provocó interrupciones en los servicios de transporte en Cataluña y la comunidad valenciana.

Hoy 08:02

Un hombre murió luego de que el auto que estaba manejando fuera arrastrado por un arroyo en Olivella, a unos 40 kilómetros al oeste de Barcelona, en medio de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que azotan el este de España. Los equipos de rescate recuperaron su cuerpo este jueves, mientras el temporal provocaba anegamientos e interrupciones en los servicios de transporte.

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Los bomberos catalanes informaron en la red social X que habían localizado el cuerpo sin vida de un hombre y precisaron que la víctima conducía el vehículo arrastrado por el agua. Además, las autoridades instaron a los habitantes de Cataluña y de la comunidad valenciana a evitar los desplazamientos innecesarios y a extremar las precauciones.

La agencia meteorológica nacional Aemet había emitido el miércoles advertencias por lluvias intensas en las regiones del este del país. Ante la amenaza de inundaciones repentinas, Barcelona estuvo brevemente bajo alerta roja e indicaron en sus redes sociales que se trata de una situación que conlleva un “peligro extraordinario”.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió sobre “situaciones muy complicadas”, mientras que las autoridades también enviaron alertas masivas por teléfono a los residentes de algunas zonas de Cataluña, la comunidad valenciana y la provincia de Almería, en el sureste.

En Barcelona, el agua inundó calles y obligó a cerrar algunas estaciones de subte y a desviar recorridos de colectivos. Los trenes regionales también sufrieron interrupciones, mientras que en el aeropuerto de El Prat, el segundo más transitado de España, hubo demoras y cancelaciones de vuelos.

En la comunidad valenciana, marcada por las inundaciones de 2024 que dejaron más de 230 muertos, el servicio meteorológico Avamet registró más de 70 milímetros de lluvia en apenas media hora en varios municipios.

Los servicios de emergencia reportaron 478 incidentes en la provincia de Valencia, en su mayoría vinculados con daños materiales, filtraciones y trastornos en el tránsito. Allí se suspendieron todas las líneas de subte y se cerró el aeropuerto durante horas, lo que provocó el desvío de 12 vuelos, según informó la operadora Aena.

El temporal también afectó al fútbol: el partido de primera división entre Levante y Athletic de Bilbao, que debía disputarse en Valencia, fue postergado porque la cancha estaba anegada y el agua se había filtrado en el túnel de los jugadores.

Las lluvias torrenciales se produjeron cuando España salía de su verano más caluroso desde que hay registros y de un comienzo de septiembre excepcionalmente cálido.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica las tormentas mediterráneas que suelen impactar en el este del país en otoño, y explican que se debe a que el mar absorbe calor durante el verano, lo que genera una mayor evaporación y lluvias más intensas.