Termas de Río Hondo se prepara para un clima fresco: pronóstico para hoy Jueves 17 de septiembre de 2026

Hoy, los termenses se enfrentarán a un clima cubierto con temperaturas agradables. El pronóstico indica que se mantendrán condiciones similares en los próximos días.

Hoy 08:02

En Termas de Río Hondo, el clima se presenta cubierto con una temperatura actual de 15.6 °C, que se siente aún más fresca a 13.3 °C debido a la humedad del 59%. Los termenses pueden esperar que esta tendencia se mantenga durante el día, con un leve viento del noreste a 8.6 km/h.

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Para hoy, 17 de septiembre de 2026, se pronostica que la máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima se situará en 15.3 °C. Estas temperaturas son bastante agradables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo por la mañana y al atardecer.

El clima en los próximos días también se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17.3 °C y 24.7 °C el 18 de septiembre. El ambiente fresco y nublado podría hacer que muchos termenses opten por actividades en interiores.

Sin embargo, el 19 de septiembre se espera un cambio en el clima, ya que el sol hará su aparición con un pronóstico soleado. Las temperaturas mínimas estarán en 17.5 °C y las máximas alcanzarán los 27.6 °C, lo que permitirá disfrutar de un día más cálido.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es cubierto con una temperatura de 15.6 °C. Para el resto del día se prevé una máxima de 26 °C. En los próximos días, se mantendrán condiciones similares, con un cambio hacia el sol el 19 de septiembre, donde las temperaturas pueden llegar a 27.6 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.