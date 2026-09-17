Presentarán en Las Termas el libro “Nunca estuve solo”, de Guillermo “Gutti” Noriega

La actividad será este viernes 18 de septiembre, en la Delegación de la Subsecretaría de Turismo. La obra aborda temas como la adopción, la identidad, la fe, los vínculos familiares y la reconstrucción personal.

Hoy 12:15

Este viernes 18 de septiembre, a las 19, se realizará en Las Termas de Río Hondo la presentación del libro “Nunca estuve solo. Una historia de adopción, fe y reconstrucción”, de Guillermo “Gutti” Noriega, publicado por Bellas Alas Editorial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro tendrá lugar en la Delegación de la Subsecretaría de Turismo, ubicada en Rivadavia y Caseros, y estará abierto a lectores, familias, vecinos, instituciones culturales, educativas y público en general.

La actividad contará con la participación del Dr. Orlando Mdalel, el Dr. Ángel Nassif y el Arq. Rodolfo Legname, quienes acompañarán esta nueva publicación del autor termeño.

Según se informó, “Nunca estuve solo” no se presenta como una autobiografía ni como un testimonio, sino como una novela que parte de una experiencia de vida y utiliza recursos de la ficción para abordar temas sensibles como la adopción, el deseo de ser elegido, la pregunta por el origen, la tensión entre la sangre y la crianza, la pérdida de los padres, la fe y la necesidad de reconstruirse después de una situación dolorosa.

Con una escritura directa y sensible, la obra propone preguntas que trascienden una historia individual y se vinculan con experiencias familiares más amplias: qué nos hace hijos, qué nos hace padres, cuánto pesa un apellido, cuánto puede sostener el amor y qué lugar ocupan aquellas personas que deciden quedarse aun en los momentos más difíciles.

Guillermo “Gutti” Noriega nació en Las Termas de Río Hondo y cuenta con una trayectoria vinculada a la cultura, el recitado, la escritura, el deporte y la participación social. También tuvo presencia en escenarios, festivales y peñas tradicionales, además de una destacada trayectoria en artes marciales.

Su recorrido incluye acciones en defensa del lago del Dique Frontal junto a su padre y una producción literaria previa integrada por los libros “Dejando huellas en el tiempo” y “Detrás de la tormenta”.

Desde Bellas Alas Editorial destacaron que la presentación será una oportunidad para acompañar a un autor local en una obra que lleva a la literatura temas de fuerte resonancia social y familiar, con una narración cercana y atravesada por preguntas sobre la identidad, la memoria y los vínculos.

Por más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 385 8432440.