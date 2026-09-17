Causa Fürth Automotores: se suspendió la audiencia clave y fue reprogramada para el 23 de septiembre

La Fiscalía tenía previsto solicitar la prisión preventiva para los tres imputados en la investigación.

Hoy 12:03

La audiencia prevista para este jueves en el marco de la causa Fürth Automotores finalmente fue suspendida y su realización fue reprogramada para el próximo 23 de septiembre.

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El encuentro judicial estaba previsto para esta mañana y debía estar a cargo de la jueza de Control Carolina Salas, pero por razones que no trascendieron la audiencia no llegó a concretarse.

La jornada era considerada relevante para la continuidad del proceso debido a que la Fiscalía tenía previsto solicitar la prisión preventiva de Ángel Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Alejandra Moyano, los tres imputados que permanecen bajo investigación.

El pedido debía ser analizado luego de que el fiscal Diego Cortes notificara nuevas acusaciones incorporadas al expediente.

Según la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, Caro está acusado de ser presunto jefe de una asociación ilícita, mientras que Llado y Moyano están señalados como presuntos integrantes de esa organización.

Las defensas de los imputados cuestionaron distintos aspectos de la acusación y vienen efectuando planteos a lo largo del proceso.