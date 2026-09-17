Condenaron a prisión perpetua a Hugo López por el femicidio de Mariana Brizuela

El Tribunal de Juicio Oral encontró responsable al acusado por el asesinato de su expareja, ocurrido en noviembre de 2023 en el barrio Cooperativas de Quimilí.

Hoy 12:01

El Tribunal de Juicio Oral condenó a prisión perpetua a Hugo López por el femicidio de Mariana Brizuela, ocurrido el 8 de noviembre de 2023 en el barrio Cooperativas de la ciudad de Quimilí.

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La investigación estableció que López llegó durante el mediodía al domicilio donde se encontraba Brizuela. En ese lugar se produjo una discusión que terminó con un ataque con un arma blanca. La víctima sufrió una herida en la zona de la base del cuello y murió como consecuencia de la lesión.

Tras la agresión, el acusado también se habría provocado cortes en el cuello. Luego se retiró del lugar a bordo de una motocicleta y se dirigió hasta una dependencia policial, desde donde fue trasladado posteriormente a un centro de salud para recibir atención.

López y Brizuela habían sido pareja y tenían una hija en común. Cuando ocurrió el crimen, ambos estaban separados, aunque permanecían viviendo en diferentes sectores de un mismo terreno.

La acusación y la sentencia

La fiscal coordinadora Silvina Paz, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de Capital, llevó adelante la acusación durante el debate y atribuyó a López el delito de homicidio calificado por la relación de pareja y mediando violencia de género.

La defensa intentó encuadrar el hecho como un caso de legítima defensa y, en forma subsidiaria, sostuvo que habría existido un exceso en esa figura.

Tras analizar los planteos de las partes, el tribunal integrado por Luis Eduardo Achával, Daniela Campos Nittinger y Julio Carmelo Vidal dictó la condena a prisión perpetua contra López por el femicidio de Brizuela.