Racing respondió al interés de Estudiantes por Marcos Rojo para la Libertadores

El Pincha, semifinalista de la Copa, analiza la posibilidad de sumar al defensor para afrontar la próxima instancia, pero la Academia ya fijó su postura.
Estudiantes puso la mira en Marcos Rojo para reforzar su defensa de cara a las semifinales de la Copa Libertadores. El defensor es un viejo referente del club y su posible regreso generó movimiento, aunque desde Racing dejaron clara su posición ante la consulta por una eventual salida.
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“De parte del club no hay ninguna posibilidad que suceda”, respondieron desde Avellaneda ante la consulta de Olé, en referencia a la posibilidad de que Rojo deje la Academia.
El defensor tiene contrato con Racing hasta diciembre y actualmente es uno de los principales referentes de un plantel que atraviesa un momento complicado. Por eso, en el club no parecen dispuestos a facilitar su salida en plena competencia.
El interés del Pincha tiene una razón concreta. Después de la clasificación ante Corinthians, Leandro González Pirez y Tomás Palacios quedaron suspendidos para el partido de ida de las semifinales.
González Pirez fue titular como segundo marcador central en San Pablo, mientras que Palacios ocupó el lateral izquierdo y tuvo una participación determinante al asistir a Alexis Castro en el gol de la victoria.
Ante este panorama, Ramiro Funes Mori aparece como una de las alternativas disponibles, además de los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato.
Rojo tiene una historia especial con Estudiantes, club en el que surgió y donde se convirtió en una de las grandes figuras de su generación.
El Pincha busca regresar a una final de la Libertadores después de 17 años y, en ese contexto, la posibilidad de incorporar a un jugador con experiencia internacional podría convertirse en una alternativa para afrontar la serie.
Incluso existe un antecedente que alimenta la comparación: en 2009, Estudiantes incorporó a Rolando Schiavi para disputar la instancia decisiva y terminó consagrándose campeón.
La situación no es sencilla. Racing tiene al defensor bajo contrato hasta diciembre y actualmente lo considera una pieza importante dentro de su plantel.
Además, Rojo atraviesa un momento en el que recuperó protagonismo y se convirtió en uno de los referentes de un equipo que perdió varias piezas durante los últimos meses.
Del otro lado aparece una oportunidad deportiva particular: regresar al club que lo formó y disputar una semifinal de Copa Libertadores.
Por ahora, la postura de Racing es clara: no contempla la salida de Marcos Rojo. El interés de Estudiantes está planteado y, a partir de allí, cualquier posibilidad dependerá de las conversaciones entre las partes y de la decisión que tome el propio futbolista.