Hotesur y Los Sauces: el juicio contra Cristina Kirchner comenzará el 23 de octubre

El Tribunal Oral Federal 5 fijó para esa fecha el inicio del debate oral por la causa que también tiene entre los acusados a Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López.

Hoy 15:10

El Tribunal Oral Federal 5 fijó para el 23 de octubre próximo el inicio del juicio oral por la causa Hotesur y Los Sauces, un expediente que tiene entre los principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el empresario Cristóbal López, entre otros.

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Los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Daniel Obligado resolvieron que el debate se desarrolle de manera estrictamente presencial, con audiencias programadas tres veces por semana.

El tribunal también estableció un mecanismo para evitar que eventuales inconvenientes de agenda prolonguen el comienzo o el desarrollo del proceso. Si fuera necesario, se podrán habilitar jornadas los sábados y domingos, además de utilizar días correspondientes a la feria judicial de verano.

La decisión establece así un cronograma de fuerte intensidad para un juicio que investiga presuntas maniobras vinculadas con lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas a través de operaciones relacionadas con las empresas Hotesur y Los Sauces.

La causa había avanzado en los últimos meses hacia la etapa de debate oral después de que distintas instancias judiciales rechazaran que el expediente quedara cerrado sin juicio. En 2021, el TOF 5 había dispuesto el sobreseimiento de los acusados, pero posteriormente la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó continuar con el proceso.

La investigación apunta a determinar si los negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner fueron utilizados para canalizar fondos provenientes de empresarios que mantenían contratos con el Estado. Entre los empresarios investigados aparecen Lázaro Báez y Cristóbal López.

Uno de los puntos centrales del expediente fue determinar si los pagos realizados por empresas vinculadas a esos empresarios correspondían efectivamente a alquileres y servicios reales o si fueron utilizados como una vía para transferir dinero a las empresas de la familia Kirchner.

Durante los últimos meses, el tribunal avanzó además con distintas medidas para completar la prueba contable. En septiembre había intimado a los peritos a informar el estado de los estudios pendientes y la fecha prevista para su finalización, con el objetivo de poder avanzar hacia el juicio.

El debate oral tendrá como protagonista a Cristina Kirchner, quien deberá participar presencialmente de las audiencias en los tribunales federales de Comodoro Py. La modalidad presencial ya había sido definida por el TOF 5 durante una audiencia preliminar realizada a comienzos de septiembre.

Además de Cristina y Máximo Kirchner, el expediente involucra a Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice y otros acusados.

Con la fecha del 23 de octubre ya establecida, el TOF 5 pondrá en marcha uno de los procesos judiciales de mayor relevancia vinculados con los negocios de la familia Kirchner. El tribunal buscará avanzar con un esquema de audiencias frecuentes para evitar nuevas demoras y completar el debate oral.