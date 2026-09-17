Santiago del Estero será sede por primera vez del Campeonato Nacional de Cubos Rubik

El Fórum Centro de Convenciones recibirá del 11 al 13 de diciembre a competidores de distintos puntos del país. La entrada para el público será libre y gratuita, mientras que quienes quieran participar deberán inscribirse previamente.

Hoy 15:33

Santiago del Estero se prepara para ser escenario de un acontecimiento inédito para el mundo del speedcubing: por primera vez, el Campeonato Nacional Argentino de Cubos Rubik se realizará fuera de Buenos Aires.

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La competencia tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de diciembre en el Fórum Centro de Convenciones, donde se espera la llegada de cientos de participantes provenientes de distintos puntos del país.

El evento representa un hecho histórico para la disciplina en Argentina, ya que durante años el campeonato nacional se desarrolló exclusivamente en Buenos Aires. Esta vez, Santiago del Estero fue elegida como sede para recibir a los mejores exponentes nacionales de una actividad que combina velocidad, concentración, memoria y precisión.

“Estamos muy contentos porque, por primera vez, se va a traer un torneo nacional a Santiago del Estero. Hace muchos años que se hacía solamente en Buenos Aires y poder traerlo a Santiago es todo un acontecimiento”, destacaron desde la organización.

Durante las tres jornadas, los competidores podrán participar de las distintas modalidades contempladas en las competencias oficiales de cubos, mientras que el público tendrá la posibilidad de acercarse al Fórum para conocer de cerca esta disciplina y observar a los participantes en acción.

La actividad estará abierta a personas de distintas edades y niveles de experiencia. Para quienes quieran competir, será necesario realizar una inscripción previa, de acuerdo con las condiciones establecidas por la organización.

En tanto, quienes simplemente quieran disfrutar del espectáculo podrán ingresar al recinto de manera libre y gratuita.

La llegada del Campeonato Nacional a Santiago del Estero también permitirá acercar el speedcubing a nuevos públicos y mostrar una disciplina que, detrás de un pequeño cubo de colores, requiere entrenamiento, técnica y una enorme capacidad de concentración.

Así, durante tres días, el Fórum Centro de Convenciones se convertirá en el punto de encuentro de los fanáticos de los cubos Rubik, con participantes que llegarán desde diferentes provincias para competir por los mejores tiempos a nivel nacional.

La cita será el 11, 12 y 13 de diciembre, en una edición que tendrá como particularidad central que, por primera vez, el Campeonato Nacional Argentino de Cubos Rubik saldrá de Buenos Aires para realizarse en Santiago del Estero.