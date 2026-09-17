Venezuela levantó las restricciones a sitios informativos censurados hace años

Son alrededor de diez portales de noticias que estaban bloqueados por decisión del gobierno chavista. La oposición celebró la medida, en el comienzo de la segunda ronda de negociaciones para restablecer la democracia en el país.

Hoy 15:29

El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela comenzó a levantar este jueves las restricciones a diversos portales web y medios digitales tras años de censura, atendiendo a la petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del gobierno y en coincidencia con el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición para abordar la libertad de expresión.

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"En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", dijo el ente regulador en un comunicado publicado en su web.

"A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos", continuó Conatel.

Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos diez medios digitales desbloqueados.

VE Sin Filtro señaló que, según su "análisis preliminar", el levantamiento de las restricciones comenzó "de forma aparentemente simultánea" a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10 de la mañana del miércoles, hora local.

Negociaciones

La medida llega justo cuando el gobierno de Venezuela y un grupo opositor comenzará este jueves el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La delegación opositora que dialoga con el chavismo celebró el levantamiento de las restricciones a varios sitios web de medios.

Hoy se abre una ventana que muchos venezolanos llevamos años esperando: Varios medios de comunicación vuelven a estar al alcance de quien quiere saber qué pasa en su país sin utilizar VPN", dijo en un mensaje en X la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

"Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente. Sin prensa libre no hay democracia posible, ni encuentro verdadero entre venezolanos", continuó Figuera, quien recordó que el acceso a la prensa "es un derecho" y "no una concesión".

La opositora instó también a los ciudadanos a "ser fiscalizadores" para que los logros alcanzados hasta el momento en medio de las negociaciones y el nuevo contexto político de Venezuela "sean permanentes".

"Hoy seguiremos en la mesa trabajando para lograr más libertades", recordó la ex diputada, quien señaló que cada vez que su delegación se sienta en la mesa de negociaciones lo hace "con la determinación de lograr la reinstitucionalización" y "la transición hacia la democracia" e insistiendo para que "vuelvan las voces".

Entre los portales webs desbloqueados hasta el momento se incluye el de la revista colombiana Semana, aunque según el registro de la ONG unos tres todavía están bloqueados en algunas operadoras.

"De mantenerse esta medida, sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN", pidió VE Sin Filtro.

En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según esa ONG.

Según el breve comunicado del Programa de Convivencia y Paz, creado por Rodríguez el pasado enero, la petición se hizo después de realizar un proceso de consultas con distintos sectores de los medios para "favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo".

Conatel reafirmó en su mensaje de hoy "su compromiso con la regulación del espectro radioeléctrico y la supervisión de las telecomunicaciones, velando permanentemente por el acceso seguro, ordenado y adecuado a los servicios de información y comunicación para todo el pueblo venezolano".