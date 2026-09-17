Crece el malestar en el Gobierno por los desmarques de Bullrich y cuestionan el funcionamiento de la mesa política

La senadora cuestionó que no le hayan informado los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, pese a integrar la mesa política del oficialismo.

Hoy 15:17

En el Gobierno aumentó el malestar por los últimos desmarques públicos de Patricia Bullrich y, al mismo tiempo, comenzaron a aparecer cuestionamientos internos sobre el funcionamiento de la mesa política que reúne semanalmente a los principales referentes del oficialismo.

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El último episodio se produjo luego de que Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, asegurara que no había sido informada sobre los cambios en materia de Discapacidad incorporados al Presupuesto 2027. La senadora sostuvo que la situación la sorprendió y advirtió que este tipo de episodios “resiente” la relación con los aliados.

La particularidad del caso es que Bullrich había participado de la reunión de la mesa política realizada pocas horas antes de que el proyecto de Presupuesto fuera enviado al Congreso. Según trascendió, el tema no había sido puesto sobre la mesa durante ese encuentro.

En la Casa Rosada reconocen que existió un problema de coordinación interna, aunque cuestionan que la senadora haya expuesto públicamente la diferencia. “Nos equivocamos todos en general. Esto fue un error de coordinación”, admiten en sectores del Gobierno, según las versiones recogidas en Balcarce 50.

El planteo de Bullrich volvió a poner bajo la lupa la dinámica de la mesa política, un espacio creado para coordinar las principales decisiones del oficialismo y ordenar la estrategia legislativa.

“No sé para qué sirve juntarse si no nos ordenamos”, fue el reproche expresado por un funcionario de primera línea, en una señal del malestar que existe dentro del Ejecutivo por la falta de coordinación que quedó expuesta con el episodio del Presupuesto.

En otros sectores de la administración nacional describen una dinámica similar: los integrantes del espacio evitarían anticipar determinadas decisiones por temor a filtraciones y tampoco expondrían completamente sus planes durante las reuniones.

La mesa política tiene una frecuencia semanal y reúne a Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo y Fabián Fernández.

La reunión del martes, previa al envío del Presupuesto 2027 al Congreso, se extendió durante casi tres horas. Sin embargo, el episodio posterior dejó expuesta una diferencia entre la información que manejaban algunos integrantes de la mesa y las modificaciones finalmente incorporadas al proyecto.

Bullrich sostuvo públicamente que se enteró de los cambios en Discapacidad al conocer el contenido del Presupuesto. “Me sorprendió porque, estando en la mesa política del Gobierno, el tema no salió a la luz”, afirmó durante una entrevista radial.

La senadora también planteó la necesidad de corregir los problemas de coordinación dentro del oficialismo, en un momento en el que el proyecto de Presupuesto deberá atravesar el Congreso y requerirá negociaciones con distintos bloques.

El episodio se suma a otras diferencias públicas que Bullrich mantuvo recientemente con sectores de la conducción libertaria. En el Gobierno, según trascendió, algunos dirigentes interpretan esos movimientos como parte de una estrategia de posicionamiento de cara a 2027, aunque esa lectura corresponde a sectores internos y no constituye una definición pública de la senadora.

Más allá de esas interpretaciones, el nuevo conflicto volvió a instalar una discusión dentro de la Casa Rosada: qué función cumple actualmente la mesa política y cuánto logra ordenar las decisiones del oficialismo.

La controversia aparece además en plena discusión del Presupuesto 2027, cuyo tratamiento parlamentario será uno de los principales desafíos políticos del Gobierno durante los próximos meses. El proyecto ya fue enviado al Congreso y comenzó su recorrido legislativo.