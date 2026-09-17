Alivio en Boca: Merentiel no fue convocado a Uruguay y podrá jugar ante Racing

El delantero del Xeneize había sido incluido en la prelista de la Celeste, pero finalmente quedó afuera de la nómina de Diego Forlán y estará disponible para los cuartos de final de la Copa Argentina.

Hoy 15:10

Miguel Merentiel recibió una noticia que trae alivio en Boca. El delantero uruguayo no fue incluido en la primera convocatoria de Diego Forlán como entrenador de la Celeste para los amistosos ante Japón y Corea del Sur y, de esta manera, estará a disposición del Xeneize para el duelo frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

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El atacante de 30 años había formado parte de la lista preliminar de Uruguay, pero finalmente no pasó el último corte. Su ausencia le permitirá a Rodolfo Arruabarrena contar con uno de sus principales delanteros en un partido que se disputará durante la fecha FIFA.

Merentiel podrá jugar ante Racing

El encuentro entre Boca y Racing está previsto para el 27 de septiembre, aunque todavía resta la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA por el reclamo presentado por Vélez.

En caso de que se confirme la clasificación del Xeneize, Merentiel estará disponible para disputar el partido, ya que no deberá viajar con la selección uruguaya.

Para el delantero, la ausencia también representa un golpe a sus expectativas de volver a vestir la camiseta de Uruguay después de no haber sido tenido en cuenta por Marcelo Bielsa para el Mundial.

Boca espera la resolución por el reclamo de Vélez

Mientras tanto, el Xeneize mantiene la atención puesta en el Tribunal de Disciplina de la AFA, que debe resolver el reclamo de Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido.

El Fortín pidió que se le otorgue el encuentro ganado y, como consecuencia, la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

Desde Boca sostienen que se trató de un error administrativo y que no debería modificar el resultado deportivo, entre otros argumentos porque Ángel Romero no ingresó al campo de juego.

La otra preocupación: Álvaro Montero

En Boca también siguen de cerca las convocatorias de otras selecciones. Uno de los casos que genera atención es el de Álvaro Montero, quien podría ser citado por Colombia.

Si el arquero finalmente es convocado, el Xeneize podría perderlo para el duelo frente a Racing, por lo que la dirigencia analiza alternativas para intentar que los futbolistas llamados a sus selecciones puedan disputar primero el partido de Copa Argentina y viajar posteriormente.

La fecha FIFA, además, tendrá una duración especial al unificar las ventanas correspondientes a septiembre y octubre.