Milton Gerez palpitó el duelo ante Midland: “Todavía tenemos la posibilidad de salvar la categoría”

El volante de Güemes habló en exclusiva con Noticiero 7 y remarcó la importancia del partido de este domingo por la fecha 30 de la Primera Nacional.

Hoy 17:21

Güemes se prepara para afrontar una nueva final en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. Este domingo recibirá a Midland desde las 17, por la fecha 30 del campeonato, en un partido que aparece como una oportunidad fundamental para volver al triunfo.

En la previa del encuentro, Milton Gerez habló en exclusiva con Noticiero 7 y dejó en claro cuál es el objetivo del plantel: sumar de a tres y hacerse fuerte nuevamente como local.

“Sabemos que todos los partidos son finales. Es un partido más que importante. Necesitamos sumar de a tres, que es lo único que nos sirve. Estamos enfocados en eso y trabajando toda la semana para que los tres puntos queden en casa”, expresó.

El mediocampista reconoció que la necesidad de resultados también puede generar ansiedad dentro del equipo, especialmente cuando los partidos no se presentan como esperan.

“Por ahí la necesidad se nota en el grupo y en los partidos. Cuando la pelota no entra, te agarra la desesperación de querer volver a ganar”, explicó.

“Hay que pensar en positivo y confiar que la situación va a cambiar”

Gerez también hizo referencia a algunos episodios adversos que atravesó el equipo durante el campeonato y que, según su mirada, terminaron profundizando el complicado momento deportivo.

“Son esos momentos donde no te sale nada. Gol en contra, me acuerdo en la cancha de Mitre, después un gol acá en mitad de cancha. Son momentos complicados que hay que pasarlos”, señaló.

Y agregó: “Es un combo de muchas cosas. Pero hay que pensar en positivo, tratar de seguir adelante y confiar en que la situación va a cambiar”.

Con la recta final del campeonato cada vez más cerca, el volante entiende que Güemes debe concentrarse especialmente en aquello que puede controlar.

“Tenemos que salir del minuto cero a tratar de buscar el arco rival, de hacernos fuertes, de volver a hacernos fuertes de local, que nos viene pasando hace bastante, y volver a sumar”, afirmó.

La importancia de la gente

El futbolista también destacó el acompañamiento de los hinchas en este tramo decisivo de la temporada y pidió que continúen respaldando al equipo.

“La gente se hace sentir y eso es importante para nosotros también. Creo que tienen que tenernos paciencia, que confíen”, manifestó.

En ese sentido, Gerez remarcó que el objetivo de mantener la categoría todavía está al alcance del equipo.

“Más allá de los malos resultados que se vienen dando, todavía tenemos la posibilidad de poder salvar la categoría, que es lo más importante, y también dependemos de nosotros y de ellos, de su apoyo, que es fundamental”, concluyó.