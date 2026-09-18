Candela Arizaga confirmó su separación de Facundo Moyano y habló de una supuesta infidelidad

La mediática confirmó que actualmente no está en pareja con el hijo de Hugo Moyano y aseguró que espera poder volver a hablar con él para aclarar sus dudas sobre el escándalo que protagonizaron.

Hoy 17:07

A más de un mes del escándalo que protagonizó con Facundo Moyano, Candela Arizaga confirmó que actualmente se encuentra separada del dirigente y habló públicamente sobre la situación que atravesaron.

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Durante un móvil con El diario de Mariana, por América, la mediática aseguró: “Actualmente, de mi parte, no estoy de novia”. Luego se refirió a las versiones sobre una supuesta infidelidad y dejó en claro que todavía no cuenta con pruebas para confirmar esa situación.

“Veremos qué explicaciones tiene y qué pruebas tiene cuando nos volvamos a ver, porque estuve muy mal con todo esto que salió”, expresó Arizaga.

La joven también contó que Moyano la bloqueó de las redes sociales después de la reacción que tuvo al conocerse el escándalo. “Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó”, relató.

En medio de la exposición pública del conflicto, Arizaga reconoció que atravesó días de angustia y nerviosismo. “Acá estoy, un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy como un poco mejor, pero estos días traté de no salir”, contó.

Además, señaló que la situación le generó episodios de temor y ansiedad: “Me agarra como pánico, no la estoy pasando bien, pero ya pasará todo”.

Al referirse nuevamente a la posibilidad de una infidelidad, la mediática sostuvo que para ella sería “una enorme decepción”, aunque remarcó que no tiene elementos para afirmarlo.

“Si eso es cierto, sería un bajón. Quiero que levanten la perimetral para tener una charla con él para poder aclarar todas mis dudas y muchas cosas”, manifestó.

De esta manera, Arizaga confirmó el final de la relación y dejó planteada su intención de poder mantener una conversación con Moyano, mientras continúa el conflicto que comenzó semanas atrás y que terminó con ambos involucrados en una fuerte exposición mediática.