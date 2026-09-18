Los bonos y acciones argentinas cayeron en el exterior y el riesgo país subió a 526 puntos

Los activos argentinos operaron en baja este viernes, afectados por el escenario de mayores tasas en Estados Unidos. Los bonos en dólares retrocedieron 0,7% en promedio y el riesgo país alcanzó su nivel más alto desde mayo.

Hoy 17:01

Las acciones y los bonos argentinos que cotizan en el exterior operaron con fuertes bajas este viernes, en una jornada marcada por la reacción de los inversores a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar las tasas de interés y anticipar un escenario de mayores costos financieros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los bonos argentinos en dólares cayeron 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país avanzó 11 puntos hasta ubicarse en torno a los 526 puntos básicos, según el indicador elaborado por JP Morgan. Se trató del valor más elevado desde el 20 de mayo.

El movimiento se produjo en un contexto internacional menos favorable para los activos de riesgo. Las mayores tasas de interés en Estados Unidos incrementan el rendimiento de los instrumentos denominados en dólares y pueden reducir el atractivo relativo de los mercados emergentes.

En este escenario, el operador Gustavo Ber sostuvo que los bonos argentinos no encuentran por el momento motivos para recuperar terreno en el corto plazo y señaló que tampoco contribuye la dinámica de las tasas internacionales, que funcionan como referencia para la deuda de otros países.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, por su parte, mostraron pérdidas todavía más pronunciadas. Minutos antes de las 16, entre las principales bajas aparecían Central Puerto, con una caída del 6,3%; Globant, con 5,3%; y Supervielle, con 4,4%.

En el mercado estadounidense, los principales índices de Wall Street también mostraban una actitud más prudente luego de las subas registradas durante la jornada anterior, con movimientos leves hacia la mitad de la rueda.

A nivel local, el S&P Merval retrocedía 1,5% en pesos y 0,8% en dólares, de acuerdo con la medición del contado con liquidación de Rava Bursátil.

Para Ber, además del escenario internacional, los operadores siguen atentos a la evolución de la economía argentina. El analista señaló que la lectura de los últimos datos de actividad y empleo fue menos favorable y que esto contribuyó a mantener una postura defensiva entre los inversores.

En ese sentido, planteó que una economía con menor demanda interna y mayor firmeza del sector externo podría generar nuevas presiones de cara a 2027.

Así, los mercados argentinos cerraron la semana bajo presión, con bonos en dólares en baja, acciones con pérdidas de hasta 6% y un riesgo país que volvió a superar los 500 puntos, en medio de un escenario internacional condicionado por el nuevo rumbo de las tasas estadounidenses.