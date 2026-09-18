El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El centro de salud dio a conocer una actualización sobre el estado de la conductora de 99 años, quien permanece internada. El próximo parte será difundido el lunes, “de no mediar cambios”.

Hoy 17:05

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand, luego de que la conductora volviera a ingresar al centro de salud, a menos de una semana de haber recibido el alta.

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En el comunicado, los médicos informaron que Mirtha presenta un cuadro compatible con neumopatía y que continuará internada para realizar los estudios, recibir el tratamiento correspondiente y permanecer bajo controles.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, señalaron desde el Mater Dei.

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Además, el centro de salud indicó que, “de no mediar cambios”, se emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes, cuando se conocerá una nueva actualización sobre la evolución de la conductora.

Mirtha había recibido el alta médica el domingo pasado, luego de permanecer internada durante una semana por un cuadro respiratorio. Tras regresar a su domicilio, había comenzado su recuperación acompañada por familiares y allegados.

Ahora, el nuevo parte médico vuelve a poner el foco en su estado de salud, mientras permanece bajo atención en el Sanatorio Mater Dei.