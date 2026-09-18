Frías presentó la Copa 152° Aniversario con la presencia de figuras de Quimsa y Olímpico y del básquet nacional

La conferencia reunió a autoridades municipales, entrenadores y representantes de la Fusión, el Negro, Atenas e Independiente de Oliva, en la previa del cuadrangular amistoso que se disputará en la ciudad.

Hoy 16:44

La ciudad de Frías presentó oficialmente la Copa 152° Aniversario, un cuadrangular amistoso que reunirá a cuatro equipos de básquet en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

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La presentación se realizó en el tercer piso del Palacio Municipal, con la participación de medios locales y provinciales, autoridades, representantes de los clubes y público en general.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Néstor Humberto Salim, acompañado por el diputado provincial Sebastián Salim, la concejal Paula Dahbar y el subsecretario de Deportes y Recreación, Cristian González.

También participaron los entrenadores Lucas Victoriano, de Quimsa; Leonardo Gutiérrez, de Atenas de Córdoba; y Martín González, de Independiente de Oliva. En representación de Olímpico de La Banda estuvieron el jugador Lucas Pérez y el jefe de equipo Orlando Garay.

El nuevo estadio, protagonista de la presentación

Durante la conferencia, el intendente Salim destacó la importancia de que Frías cuente con un estadio cubierto de alto nivel, al que definió como un sueño cumplido para la ciudad.

Según remarcó, esta infraestructura permitirá continuar promoviendo la actividad deportiva y generar las condiciones para que Frías pueda convertirse en sede de eventos deportivos de alcance nacional.

En ese marco, Salim puso a disposición de Quimsa y Olímpico de La Banda las instalaciones del Estadio Cubierto Ciudad de Frías, incluso ante la posibilidad de que ambos clubes puedan disputar allí algún partido en condición de local.

El básquet nacional llega a Frías

La Copa 152° Aniversario tendrá como protagonistas a Quimsa, Olímpico, Atenas e Independiente de Oliva, que se encuentran en plena preparación para una nueva temporada de la Liga Nacional.

El certamen amistoso permitirá además que los equipos santiagueños tengan sus primeros compromisos de pretemporada ante su público y en un escenario que busca posicionarse como una nueva alternativa para recibir competencias de primer nivel.