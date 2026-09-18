Desmantelan una red de robo de camionetas en Tucumán y Córdoba

Una investigación sobre robos de vehículos en Tucumán ha destapado una red criminal que operaba también en Córdoba, con múltiples allanamientos y órdenes de detención en curso.

Hoy 17:13

Una exhaustiva investigación policial en Tucumán ha permitido desmantelar una red de robo de camionetas que operaba también en Córdoba. Este operativo se originó tras una serie de robos de vehículos que despertaron la atención de las autoridades locales.

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que se llevaron a cabo 14 allanamientos en la provincia y que actualmente existen cinco órdenes de detención vigentes relacionadas con la causa. La investigación, que se ha desarrollado a lo largo del año, ha revelado conexiones con hechos similares en Córdoba, lo que indica una posible organización delictiva que trasladaba vehículos robados entre las dos provincias.

Girvau explicó en un diálogo con Los Primeros que la pesquisa comenzó a raíz de una serie de robos que llamaron la atención de los investigadores. La causa ha sido asignada a la fiscala de Robos y Hurtos, Alejandra Navarro, quien ha colaborado con personal de la Brigada y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para desentrañar la red delictiva.

Según los datos recabados, los investigadores lograron identificar a varios individuos en Tucumán que estarían implicados en el robo de dos o tres camionetas. Los vehículos robados eran luego trasladados a Córdoba, lo que permitió establecer un vínculo con otros incidentes similares ocurridos en esa jurisdicción. “Había mucha similitud con muchos hechos que hubo en Córdoba con el tema del robo de camionetas”, comentó Girvau.

A partir de este análisis, se estableció que los mismos sospechosos podrían estar relacionados con distintos episodios delictivos en ambas provincias. La Policía de Tucumán ha realizado un total de 14 allanamientos como parte de esta investigación, logrando resultados positivos también en Córdoba.

En la provincia de Córdoba, se llevó a cabo un operativo de mayor envergadura, donde se libraron cerca de 100 órdenes de allanamiento en la capital y en el interior provincial, dirigidas contra organizaciones investigadas por robo de automotores y asociación ilícita. Durante estos procedimientos, las autoridades lograron incautar armas de fuego, vehículos, camionetas, autopartes y otros elementos relevantes para la investigación.

La pesquisa en Córdoba se centra en tres organizaciones delictivas que se especializan en la sustracción de vehículos, los cuales son luego trasladados a otras provincias. Esta causa cuenta con la intervención de cuatro fiscalías: tres de Córdoba y una de Tucumán. En los operativos realizados en Tucumán, se han llevado a cabo detenciones en los barrios El Salvador y Oeste III, mientras que también se registró una detención en Córdoba. La investigación continúa, analizando la posibilidad de que grupos de Córdoba lleguen a Tucumán para robar camionetas y viceversa.