La intendente Fuentes, el gobernador Suárez y el senador Zamora participaron de la celebración del Día del Jubilado

También estuvieron presentes el vicegobernador, Carlos Silva Neder; el secretario de Coordinación, Mario Benavente; y el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, entre otras autoridades.

Hoy 19:01

El gobernador de la Provincia, Elías Suárez; el senador nacional, Gerardo Zamora; y la intendente de la Capital, Norma Fuentes, participaron de la celebración por el Día Nacional del Jubilado, realizada en las instalaciones del Club Red Star, donde compartieron una jornada especial junto a 1.000 adultos mayores pertenecientes a los 33 centros de jubilados de la ciudad.



La actividad fue organizada por el área de la Tercera Edad del municipio con el propósito de ofrecer un espacio de encuentro, integración y recreación, promoviendo la participación activa y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

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"Es una alegría reconocer el esfuerzo, la sabiduría y la experiencia de nuestros queridos jubilados, quienes ayudaron a construir una ciudad y una provincia que incluye a todos", expresó el mandatario provincial.



A su turno, el senador Zamora reconoció y puso en valor el aporte de los adultos mayores a la comunidad, así como generar espacios que favorezcan una vida activa, saludable y participativa.



Por su parte, la jefa comunal destacó que "los vecinos de la tercera edad se merecen contar con un espacio que los contenga, que impulse programas y actividades físicas y recreativas que les permitan disfrutar y construir comunidad".



Durante la jornada, los participantes disfrutaron de una variada propuesta que incluyó números artísticos, música, bailes y actividades recreativas. El encuentro se desarrolló en un clima de alegría y camaradería, propicio para compartir y celebrar entre pares.