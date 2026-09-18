Dr. López Alzogaray intercambió experiencias con sus pares de Neuquén sobre la Justicia de Paz

Los magistrados dialogaron sobre la implementación de programas relacionados con el trabajo realizado por los jueces de Paz en ambas provincias.

Hoy 19:08

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Federico López Alzogaray, y el Dr. José Rodrigo Reyes, secretario judicial del alto cuerpo fueron recibidos por los Dres. Gustavo Andrés Mazieres y Roberto Germán Busamia, presidente y vocal, respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el fructífero intercambio se abordó la temática referida a los programas de Jueces de Paz desplegados en ambas provincias y se puso de manifiesto la notable eficacia de su implementación en territorio santiagueño.

Al respecto, el máximo tribunal neuquino destacó la iniciativa como un modelo ejemplar de descentralización y acceso directo a la Justicia, capaz de proveer soluciones inmediatas y alternativas de resolución de conflictos.

El programa santiagueño se consolida como una herramienta fundamental para asegurar que todos los ciudadanos y, especialmente, los de las áreas más apartadas y rurales de nuestra provincia, cuenten con un canal institucional situado en el lugar, oportuno y efectivo, evitando su traslado innecesario hacia los diferentes Centros Judiciales.

Desde el tribunal neuquino valoraron la capacidad del sistema para reducir la litigiosidad judicial tradicional, mediante vías que priorizan la paz social y la inmediatez en el lugar de los hechos.

Durante el acto institucional, se remarcó el valor estratégico de este esquema, señalando que la verdadera transformación de la Justicia radica en alcanzar los rincones más recónditos de los territorios provinciales.

El reconocimiento abre una agenda de cooperación técnica interjurisdiccional destinada a intercambiar experiencias sobre políticas de proximidad, un eje que también forma parte de los planes de regionalización vigentes en el territorio neuquino.

Asimismo, en compañía del Dr. German Cazeneuve, a cargo de la Red de Justicia y Acceso Comunitario de la provincia anfitriona, se realizó un recorrido por el Juzgado de Paz N° 2 de la capital neuquina y por el Centro Provincial Comunitario ubicado en una zona periférica denominada "El Nido".

En esa oportunidad, pudieron interiorizarse sobre la dinámica de la labor y la mecánica del dispositivo de trabajo, dónde los funcionarios judiciales y los auxiliares del sistema se constituyen en los lugares de manera rotativa y programada para atender las diferentes problemáticas que se plantean.