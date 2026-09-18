Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico

El presidente de Estados Unidos acusó a los tres medios de difundir “fake news” y anticipó que podría ampliar la medida a otras organizaciones periodísticas. La decisión profundiza su enfrentamiento con sectores de la prensa estadounidense.

Hoy 19:20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibió el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, medios a los que acusó de difundir información falsa sobre su administración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Trump comunicó la decisión a través de Truth Social, donde aseguró que la medida tendría efecto inmediato y cuestionó las coberturas realizadas por las tres organizaciones. En su publicación, calificó sus informes como “noticias falsas”, aunque no detalló cuáles fueron las publicaciones específicas que motivaron el veto.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras” al cubrir al presidente, su administración o a Estados Unidos, sostuvo Trump. Además, anticipó que otros medios podrían sumarse a las restricciones.

Posteriormente, el mandatario volvió a referirse públicamente a la decisión y afirmó que analiza impedir el ingreso de otras organizaciones periodísticas a la Casa Blanca.

Una nueva disputa con los medios

El anuncio generó sorpresa entre periodistas que trabajaban este viernes en la Casa Blanca y representa un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre Trump y diversos medios estadounidenses.

Durante su actual mandato, la administración ya había restringido en determinados actos el acceso de periodistas de Associated Press (AP) luego de que la agencia mantuviera el uso del nombre “Golfo de México” y no adoptara exclusivamente la denominación “Golfo de América” impulsada por el Gobierno.

Trump mantiene desde hace años fuertes enfrentamientos con medios cuya cobertura cuestiona y utiliza habitualmente la expresión “fake news” para referirse a publicaciones que considera falsas o injustas.

Entre sus disputas más conocidas se encuentran sus críticas a CNN por la cobertura de las investigaciones relacionadas con Rusia y la campaña presidencial de 2016, además de cuestionamientos más recientes por informaciones vinculadas con el financista Jeffrey Epstein.

La decisión anunciada este viernes también podría abrir un nuevo frente judicial. Expertos en libertad de expresión citados por Reuters señalaron que las restricciones podrían enfrentar impugnaciones relacionadas con las protecciones a la libertad de prensa contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Por su parte, CNN y Politico defendieron sus derechos periodísticos y cuestionaron cualquier intento de limitar su acceso por el contenido de sus coberturas, según informó Associated Press.