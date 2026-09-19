Una mujer resultó herida en la colisión entre una moto y un colectivo

El hecho se registró durante los primeros minutos de este sábado, en la intersección de Ruta 9 y calle Islas Malvinas.

Hoy 07:11

Durante los primeros minutos de este sábado, un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 9 y calle Islas Malvinas dejó como saldo a una mujer de 39 años hospitalizada, luego de que la motocicleta en la que se trasladaba fuera impactada por un colectivo de línea.

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De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hecho se registró en los primeros minutos de este sábado, cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz de color blanco en sentido de oeste a este. Al intentar cruzar la cinta asfáltica de la Ruta Nacional 9, fue embestida por un transporte de pasajeros, el cual era conducido por un hombre de 44 años que transitaba en sentido de norte a sur.

Tras el fuerte impacto, se solicitó la presencia inmediata de las autoridades. Al lugar arribó personal de la Comisaría 59, junto a las autoridades de turno, quienes aseguraron el área. Minutos más tarde, paramédicos del SEASE auxiliaron a la motociclista y la trasladaron al hospital Regional Ramón Carrillo, donde permanece internada en sala de observaciones para evaluar la gravedad de sus heridas.

En el lugar del choque trabajaron peritos de la División Criminalística, quienes llevaron a cabo las tareas de rigor. Las actuaciones legales quedaron a cargo de la fiscal de turno, Dra. Celia Mussi.