Se filtró quién será la persona especial que casará a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda quién tendrá un rol clave en la celebración de la pareja y sorprendió al contar el vínculo que lo une al futbolista.

Hoy 09:00

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suma un nuevo capítulo. En medio de los detalles que comenzaron a conocerse sobre la celebración que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, Yanina Latorre reveló quién será la persona encargada de oficiar la unión de la pareja.

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Según contó la conductora en Sálvese Quien Pueda, se trata de alguien muy cercano a Rodrigo y con un vínculo especial con ambos: “Los casa una persona muy especial en el vínculo de ellos: Guido, el hermano de Rodrigo De Paul”, reveló Yanina durante su programa.

Y explicó por qué la elección tiene un significado particular para el futbolista: “Guido es una persona muy especial en la vida de Rodrigo. Son muy unidos”.

De esta manera, el hermano de De Paul tendrá un papel central en la celebración que la pareja prepara para cerrar el año: “No es un casamiento legal. Tini y De Paul, el 19 de diciembre, van a hacer una unión, van a coronar y van a festejar el amor que se tienen. Están siendo muy felices y están muy unidos”, explicó la conductora.

Según su versión, el evento tendrá una duración de cuatro días y estará inspirado en la historia de amor de la pareja: “El evento lo escribió Tini como escribió Futttura. Con Rodrigo se sentaron, se basaron en su historia de amor”, detalló.

Y cerró un dato muy particular sobre la puesta: “Hay determinados actores y películas que a ellos los representa como pareja. Toda la fiesta, en tres películas”.

Así, mientras continúan trascendiendo detalles de la celebración de Tini y De Paul, ahora se conoció quién será una de las figuras centrales de ese momento: Guido De Paul, el hermano del futbolista y una persona muy cercana a él.