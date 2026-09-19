Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección Argentina: “Lo intentaremos...”

A dos meses de la final del Mundial 2026 y antes de una nueva fecha FIFA, el entrenador analizó el ciclo de la Albiceleste y dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del equipo.

Hoy 09:25

Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente después del Mundial 2026 y se refirió a uno de los interrogantes que rodean a la Selección Argentina: su continuidad como entrenador.

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El técnico evitó confirmar qué ocurrirá con su futuro, aunque tampoco cerró la puerta a seguir al frente de la Albiceleste. En una entrevista con el canal asiático MiGu, destacó que el objetivo será mantener la identidad construida durante los últimos años, independientemente de quién esté al frente del equipo.

“Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, sostuvo Scaloni al ser consultado por la posibilidad de repetir el nivel competitivo alcanzado en los últimos años.

El entrenador reconoció que será difícil sostener lo conseguido y destacó el vínculo generado entre el equipo y los hinchas.

“Después de ahora se abre un paréntesis. No digo repetir los títulos, sino a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección, da miedo, en el buen sentido”, explicó.

Scaloni y la renovación de la Selección

El técnico también habló sobre la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas al plantel y remarcó que la edad no será un factor determinante a la hora de elegir a los convocados.

“Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho. Ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta”, señaló.

En esa línea, agregó: “La edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”.

Scaloni recordó además que, después de la Copa América 2024, había tenido sensaciones similares respecto del futuro del seleccionado.

“Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía. Después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello, sentir que se podía seguir compitiendo, la verdad, se podía”, sostuvo.

El análisis de Scaloni sobre el Mundial 2026

El entrenador también realizó un balance de la participación argentina en el último Mundial y marcó diferencias respecto de la preparación para Qatar 2022.

“Al Mundial anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales. Esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior”, explicó.

Además, defendió las decisiones tomadas durante la competencia y destacó a quienes tuvieron la posibilidad de representar al seleccionado.

“Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. Y de cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen”, afirmó.

También rescató algunos de los partidos disputados durante el Mundial: “El de Egipto y el de Inglaterra, para la mayoría, fueron partidos bárbaros, disfrutaron todos. Nunca bajamos los brazos, ese es el mejor mensaje que podíamos dejar”.

El mensaje de Scaloni después de la final ante España

Sobre la derrota en la definición del Mundial ante España, Scaloni intentó poner el resultado en perspectiva y destacó el vínculo entre ambos países.

“Somos pueblos hermanos. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros”, sostuvo.

Y agregó: “La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá las próximas generaciones sigan así”.

El elogio a Lionel Messi

El entrenador también tuvo palabras para Lionel Messi, quien disputó el Mundial 2026 y continúa siendo una de las principales referencias de la Selección.

“El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único... es único”, destacó.

Scaloni explicó además que uno de los objetivos de su cuerpo técnico siempre fue generar las condiciones necesarias para que Messi y sus compañeros pudieran desarrollar su mejor versión.

“Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos”, concluyó.