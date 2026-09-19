Alumnos de escuela primaria capitalina visitaron el Palacio de Tribunales

Los estudiantes conocieron la estructura funcional de la institución y el edificio histórico y su ampliación, de la sede principal del Poder Judicial.

Hoy 02:23

Alumnos de cuarto grado del turno mañana de la Escuela Nº 1239, "Presidente, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín", ubicada en el barrio Siglo XXI de la ciudad Capital, visitaron en la mañana del viernes, la sede central del Poder Judicial santiagueño.

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Los alumnos estuvieron acompañados por las docentes, Alicia Bravo y María Elisa Lizárraga y la actividad se enmarca en el trabajo del contenido de los tres poderes del Estado provincial, de la asignatura Ciencias Sociales.

En el marco de la recepción, personal del Área de Protocolo, dio la bienvenida a los chicos en el Salón de Usos Múltiples y posteriormente los acompañó en el recorrido de las distintas dependencias de la institución.