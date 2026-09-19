Emilia Attias sorprendió con una producción de moda desde un viaje secreto: lencería, accesorios y looks audaces

La actriz y modelo compartió imágenes de una escapada enigmática donde mostró distintos estilos, desde una sensual propuesta de lencería rosa pastel hasta combinaciones con prendas vintage y accesorios llamativos.

Hoy 12:12

Emilia Attias volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva publicación en redes sociales. La modelo compartió una serie de fotografías tomadas durante una misteriosa escapada y acompañó las imágenes con una breve frase que despertó curiosidad: “Una escapadita”.

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Desde el interior de una habitación de hotel, la actriz desplegó diferentes propuestas de moda que incluyeron prendas de lencería, outfits urbanos y accesorios protagonistas.

Uno de los looks que más llamó la atención fue el conjunto de lencería rosa pastel de la firma Limba Intimates. La propuesta contó con un corpiño con taza armada, detalles de encaje y breteles finos, combinado con una bombacha de tiro alto y corte cavado con terminaciones a juego.

Para completar el estilo, Emilia llevó el cabello suelto con efecto wet y un maquillaje natural con una piel luminosa como protagonista.

Los looks más destacados de Emilia Attias

Además de la producción de lencería, la modelo mostró otros conjuntos con una fuerte impronta fashionista. En una de las imágenes apostó por un estilo sofisticado con un bolso negro de cuero de la firma Marin, acompañado por una correa rígida con detalles de cuentas rojas.

La actriz combinó ese accesorio con un corset de inspiración floral en tonos cálidos, aros de resina negra con forma ovalada y pulseras metálicas.

En otra de las postales, Attias eligió una combinación más nocturna con dos corpiños superpuestos: uno de encaje y otro con frunces. La propuesta se completó con una falda de tiro bajo con estampado de lunares rosas y accesorios de gran tamaño.

También mostró un look de estilo maximalista con una musculosa blanca de morley, un pañuelo de lino terracota en la cabeza y anteojos de sol marrones con detalles en crudo. Para darle mayor protagonismo al conjunto sumó collares superpuestos con cadenas, dijes metálicos, cuentas de madera y piedras turquesas.

Emilia Attias y una apuesta por los detalles

En otra de las fotografías, la modelo posó con el rostro al natural y destacó una manicura en tono bordó con uñas almendradas, además de labios con efecto gloss. En esa imagen lució un corpiño de bikini rosa pastel decorado con pequeñas cuentas.

Finalmente, compartió un último outfit compuesto por una campera de cuero verde estilo vintage y un corset verde agua de encaje floral con detalles blancos. El look se completó con un jean clásico de tiro bajo, cinturón marrón y accesorios de la marca Goldbasics.

Con esta nueva publicación, Emilia Attias volvió a mostrar su estilo personal, combinando sensualidad, prendas clásicas y accesorios llamativos en una producción que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.